Suspenden “Concierto por El Día de la Revolución”

El "Concierto por El Día de la Revolución" programado para este 20 de octubre en la Plaza de la Constitución, fue suspendido en medio de los recientes hechos de violencia en Guatemala.
El Gobierno de Guatemala confirmó la suspensión del concierto conmemorativo por el Día de la Revolución, en medio de un contexto de preocupación por los recientes hechos de violencia que han conmocionado al país.
El asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa en un campo de fútbol del Campo Marte en la zona 5 de la capital, ha conmocionado a la población guatemalteca, por la relevancia del abogado dentro de la escena política y por su lucha contra la corrupción.
Solórzano Foppa, quien dirigió la Dirección de Análisis Criminal del Ministerio Público (MP) y fue titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), cobró notoriedad por liderar la inteligencia criminal en investigaciones de alto impacto —incluidos peritajes clave en el caso 'La Línea' que forzó la renuncia del mandatario Otto Pérez Molina en 2015— y por asumir en 2022 la defensa del periodista encarcelado José Rubén Zamora Marroquín.
Su muerte llega solo unos días después de afirmar en su cuenta de la red social X que mercenarios de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos realizaron recientemente un operativo en el este de Guatemala para intentar detener a un presunto narcotraficante de alto perfil, en un ataque bajo investigación que dejó ocho muertos.
Asimismo, el abogado había emprendido una fuerte lucha por desenmascarar a la pandilla Barrio 18 y sus nexos con el poder político guatemalteco.
Con información de Edgar Quiñónez, Emisoras Unidas 89.7*