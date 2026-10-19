 Presidente Arévalo acude al funeral de Solórzano Foppa
Nacionales

Así respondió Arévalo por la captura y liberación de los hermanos Choc Toz

El presidente Bernardo Arévalo respondió a cuestionamientos sobre la captura y posterior liberación de los hermanos señalados de cometer el ataque contra Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Aguilar. Además, advirtió que quienes hayan incumplido sus funciones enfrentarán las consecuencias.

Compartir:
El presidente Bernardo Arévalo se presentó a la capilla en donde se realiza el velatorio de Juan Francisco Solórzano Foppa., Omar Solís/Emisoras Unidas
El presidente Bernardo Arévalo se presentó a la capilla en donde se realiza el velatorio de Juan Francisco Solórzano Foppa. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El presidente de la República, Bernardo Arévalo, acudió a la capilla ubicada en la zona 9 capitalina en donde este lunes, 19 de octubre, está siendo velado el exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y exfiscal, Juan Francisco Solórzano Foppa, quien fue asesinado el pasado fin de semana en el Campo Marte.

El mandatario expresó sus condolencias a los familiares y amigos presentes y, al salir del recinto, brindó algunas declaraciones a los medios de comunicación, en las que explicó el seguimiento que se realiza tras este trágico hecho.

También se refirió al fallo judicial emitido a favor de los hermanos Choc, quienes habían sido capturados por su presunta vinculación con el ataque armado que le quitó la vida al abogado y a otra persona identificada como Gustavo Aguilar Gamarro. Un juzgado determinó la falta de mérito para los sindicados y pudieron recuperar su libertad.

Ante las preguntas con respecto a posibles irregularidades relacionadas con la detención de estas personas, Arévalo respondió: "Cuando se aclaró que era una detención que no estaba justificada fueron liberados inmediatamente, en menos de 24 horas, esa es la mejor aclaración".

"Quienes estén intentando usar el sistema para criminalizar a las personas por cualquier razón, están viendo que esa posibilidad ya no existe. Y, para nosotros, la fortaleza de las instituciones está en la calidad de la respuesta que van a dar ante estos retos y ahorita estamos precisamente apoyando para que haya un esclarecimiento lo más pronto posible de este crimen horrible", agregó.

Consecuencias para quienes hayan incumplido su trabajo

Ante cuestionamientos sobre el seguimiento que se dará con respecto a la actuación de las fuerzas de seguridad en este caso, tanto en el momento de los hechos como en los operativos posteriores y la captura de los presuntos atacantes que después fueron liberados, Arévalo expresó:

"Quien haya incumplido con su trabajo, ya sea en dar la seguridad a Solórzano Foppa, o si es que hubo irregularidades en el arresto de los hermanos Choc, sufrirá las consecuencias".

Finalmente, el gobernante recordó que la información de la que se dispone se encuentra reservada, por decisión del Ministerio Público, para no obstaculizar la investigación y facilitar que esta avance lo antes posible, por lo que no se puede dar a conocer.

En Portada

Rinden honras fúnebres a Solórzano Foppa y Aguilar Gamarrot
Nacionales

Rinden honras fúnebres a Solórzano Foppa y Aguilar Gamarro

10:49 AM, Oct 19
Así respondió Arévalo por la captura y liberación de los hermanos Choc Tozt
Nacionales

Así respondió Arévalo por la captura y liberación de los hermanos Choc Toz

01:50 PM, Oct 19
Cristiano Ronaldo es castigado por la Federación Portuguesa de Futbol t
Deportes

Cristiano Ronaldo es castigado por la Federación Portuguesa de Futbol

11:34 AM, Oct 19
Organizaciones condenan asesinato de Solórzano Foppa y exigen justiciat
Nacionales

Organizaciones condenan asesinato de Solórzano Foppa y exigen justicia

01:23 PM, Oct 19
Julio Solórzano Foppa: Siempre hubo amenazas contra Juan Franciscot
Nacionales

Julio Solórzano Foppa: "Siempre hubo amenazas contra Juan Francisco"

09:27 AM, Oct 19

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalLiga de NacionesEstados UnidosLiga NacionalViolenciaPNCEE.UU.Futbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar