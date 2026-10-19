Presidente Arévalo acude al funeral de Solórzano Foppa

El presidente de la República, Bernardo Arévalo, acudió a la capilla ubicada en la zona 9 capitalina en donde este lunes, 19 de octubre, está siendo velado el exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y exfiscal, Juan Francisco Solórzano Foppa, quien fue asesinado el pasado fin de semana en el Campo Marte.
El mandatario expresó sus condolencias a los familiares y amigos presentes y, al salir del recinto, brindó algunas declaraciones a los medios de comunicación, en las que explicó el seguimiento que se realiza tras este trágico hecho.
También se refirió al fallo judicial emitido a favor de los hermanos Choc, quienes habían sido capturados por su presunta vinculación con el ataque armado que le quitó la vida al abogado y a otra persona identificada como Gustavo Aguilar Gamarro. Un juzgado determinó la falta de mérito para los sindicados y pudieron recuperar su libertad.
Ante las preguntas con respecto a posibles irregularidades relacionadas con la detención de estas personas, Arévalo respondió: "Cuando se aclaró que era una detención que no estaba justificada fueron liberados inmediatamente, en menos de 24 horas, esa es la mejor aclaración".
"Quienes estén intentando usar el sistema para criminalizar a las personas por cualquier razón, están viendo que esa posibilidad ya no existe. Y, para nosotros, la fortaleza de las instituciones está en la calidad de la respuesta que van a dar ante estos retos y ahorita estamos precisamente apoyando para que haya un esclarecimiento lo más pronto posible de este crimen horrible", agregó.
Consecuencias para quienes hayan incumplido su trabajo
Ante cuestionamientos sobre el seguimiento que se dará con respecto a la actuación de las fuerzas de seguridad en este caso, tanto en el momento de los hechos como en los operativos posteriores y la captura de los presuntos atacantes que después fueron liberados, Arévalo expresó:
"Quien haya incumplido con su trabajo, ya sea en dar la seguridad a Solórzano Foppa, o si es que hubo irregularidades en el arresto de los hermanos Choc, sufrirá las consecuencias".
Finalmente, el gobernante recordó que la información de la que se dispone se encuentra reservada, por decisión del Ministerio Público, para no obstaculizar la investigación y facilitar que esta avance lo antes posible, por lo que no se puede dar a conocer.