 Rinden honras fúnebres a Solórzano Foppa y Aguilar Gamarro
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Rinden honras fúnebres a Solórzano Foppa y Aguilar Gamarro

Entre dolor y pedidos de justicia, los familiares y amigos rinden honras fúnebres al exjefe de la SAT, Juan Francisco Solórzano Foppa, y al exjudoca Gustavo Aguilar Gamarro, asesinados en el Campo Marte el pasado fin de semana.

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Funerales de Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Aguilar Gamarro, asesinados en el Campo Marte en octubre de 2026., Omar Solís/EU y Federación Deportiva Nacional de Judo
Funerales de Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Aguilar Gamarro, asesinados en el Campo Marte en octubre de 2026. / FOTO: Omar Solís/EU y Federación Deportiva Nacional de Judo
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En medio de conmoción, dolor y exigencias para encontrar a los responsables del doble crimen, este lunes 19 de octubre se llevan a cabo las honras fúnebres del exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y exfiscal, Juan Francisco Solórzano Foppa; y el exjudoca Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, quienes fueron asesinados el pasado fin de semana en el Campo Marte.

Ambas víctimas fueron atacadas a tiros cuando participaban en actividades deportivas, donde había seguridad asignada al abogado; sin embargo, no fue posible que repelieran la agresión. El caso sigue en investigación y se encuentra bajo reserva.

El cuerpo de Solórzano Foppa está siendo velado en capillas ubicadas en la zona 9 capitalina, donde se mantiene seguridad perimetral a cargo de la Policía Nacional Civil (PNC).

Al lugar se han presentado familiares, amigos, diputados y distintos funcionarios, incluida la vicepresidenta de la República, Karin Herrera, quien resaltó la necesidad de que el sistema de justicia revise las metodologías y procedimientos para verificar si hubo algún "cuello de botella" o algún control que falló y determinar las mejoras para casos como este.

El cuerpo de Solórzano Foppa será inhumado el martes, 20 de octubre, en un cementerio de la zona 8 de Mixco, Guatemala. Se determinó esta fecha por ser emblemática para Guatemala, al conmemorarse el Día de la Revolución.

Según dijo el tío de la víctima, Julio Solórzano Foppa, la decisión se tomó tras los trámites legales, pero la familia y organizaciones consideraron importante marcar esa coincidencia para visibilizar que los crímenes de impacto político representan un retroceso para la democracia en el país.

El cuerpo estará en el parque central antes de dirigirse al cementerio como acto simbólico para rechazar la impunidad y la violencia contra quienes luchan por derechos humanos y justicia.

Funeral de Juan Francisco Solórzano Foppa | Omar Solís/EU

Funeral de Juan Francisco Solórzano Foppa / Omar Solís/EU

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Funeral de Juan Francisco Solórzano Foppa | Omar Solís/EU

Funeral de Juan Francisco Solórzano Foppa / Omar Solís/EU

Despiden a exjudoca con entrega simbólica de cinta

Los familiares, amigos, compañeros y miembros de la familia del judo llevan a cabo el velatorio de Gustavo Adolfo Gamarro y, durante el homenaje que le rindieron, compartieron que él se encontraba preparándose para obtener la cinta azul en esta disciplina.

La Federación Deportiva Nacional de Judo compartió que, como una última muestra de cariño, reconocimiento y compañerismo, el sensei José Ramos, acompañado por sus compañeros judocas, realizó la entrega simbólica de la referida cinta.

* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.

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