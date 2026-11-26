Municipal logró un ajustado y muy trabajado triunfo ante Aurora F. C. por 3-2 en una noche especial para José Carlos Martínez, quien anotó doblete. Pero en la parte final del compromiso y tras el pitazo del mismo, los jugadores Erick Japa y José Morales captaron la atención debido a situaciones que los descontrolaron en su tema emocional, incluso, el defensor de los "Rojos" llegó hasta tener un cruce de palabras con su propia afición.
Era el minuto 83 y el técnico Mario Acevedo retiró del campo al "Flaco" Martínez, de un extraordinario partido. El lugar del goleador local fue ocupado por el dominicano Erick Japa, que en los restantes siete minutos sería protagonista en el partido, pero por las reiteradas jugadas fallidas que tuvo.
Dos jugadas claras de gol, dos ocasiones en las que pudo liquidar y darle tranquilidad a su equipo fueron desaprovechadas por Japa, quien recibió la negativa de su afición y terminó saliendo con una bronca y cabizbajo porque las cosas no se le dan en Municipal.
Caso José Morales
El "Caballo" Morales completó el partido. Pero la afición no le respeta su actual nivel y en lapsos de duelo recibió recriminaciones por parte del público rojo. La situación empeoró al final del compromiso y en el momento cuando ya se dirigían a los camerinos.
José Morales identificó a las personas que le recriminaron y tuvo un cruce de palabras, y fue necesario que uno de sus compañeros de equipo llegara para trasladarlo a los camerinos y que dicha situación no pasara a más.
José Morales es una de las piezas fundamentales de Mario Acevedo y su gran nivel lo llevó hasta Selección Nacional de Guatemala, donde también logró hacerse un nombre y de un puesto en el once de Luis Fernando Tena, pero actualmente para algún sector del aficionado edil, el nivel de Morales no es el mostrado en etapas anteriores y por ello el enojo de la hinchada del equipo "Mimado de la Afición".
¿Qué pasa con Alejandro Cabeza?
Siguiendo la ruta de los jugadores con nivel bajo en las filas del Municipal, que actualmente es tercero de la Liga Nacional (fuera de los puestos que dan acceso a semifinales de forma directa) y con opciones de ganar la fase regular o ingresar de forma directa a semifinales, aparece el tema de Alejandro Cabeza, otro jugador fuertemente criticado a lo largo de las 21 fechas que ya disputó el equipo de Mario Acevedo.
Previo al partido de anoche, en redes sociales se hizo eco que el jugador había renunciado a la institución capitalina.
A las 11:00 horas de este jueves 26 de noviembre, Municipal confirmó la salida del futbolista de la institución mediante un comunicado.