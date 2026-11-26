Miss Bolivia, Valeria Mena, se convirtió en tendencia en redes sociales después de protagonizar un curioso momento frente a las cámaras durante Miss Universo 2026 celebrado en Puerto Rico.
En el video viral se observa a Miss Bolivia tocarse la oreja y, segundos después, llevarse uno de sus dedos a la boca, una escena que rápidamente desató comentarios y memes.
El episodio ocurrió mientras las cámaras enfocaban a las participantes durante una de las actividades del concurso. Valeria aparentemente no advirtió que estaba siendo grabada cuando realizó el gesto que posteriormente comenzó a circular en redes sociales.
Las imágenes fueron compartidas repetidamente por usuarios, quienes reaccionaron con humor y con distintas interpretaciones sobre lo ocurrido.
Valeria Mena, originaria de Oruro, obtuvo el título de Miss Bolivia 2026 en julio y posteriormente viajó a San Juan, Puerto Rico, para participar en Miss Universo. La gala final reunió a 116 candidatas de distintos países y territorios.
Durante el certamen, Miss Bolivia participó en las actividades preliminares y en el desfile de traje nacional. En esa presentación lució una propuesta con elementos representativos de su país, antes de llegar a la gala final.
Busca hacer historia
Valeria Mena tiene 23 años y nació el 4 de agosto de 2002. La joven orureña, que recientemente fue coronada como Miss Bolivia Universo 2026, llegó al título con una sólida preparación académica y una historia de vida que, según sus propias palabras, la impulsó a convertir sus experiencias en un propósito.
Licenciada en Administración de Empresas, graduada con honores Magna Cum Laude en 2024, Valeria también cuenta con un título de Técnico Superior en Diseño, Corte y Confección, un Diplomado en Estrategia e Innovación Comercial y actualmente cursa un Postgrado en Gestión de Proyectos de Ingeniería y Tecnología.
"Entiendo la educación como una herramienta integral de crecimiento", explica la joven, quien considera que cada etapa de su formación le ha permitido desarrollar diferentes capacidades.
Su preparación en Administración de Empresas le brindó herramientas estratégicas para liderar y gestionar proyectos, mientras que sus estudios en diseño fortalecieron su creatividad y disciplina.