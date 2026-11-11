 Jorge Vega se refiere al nuevo sueño que construye en Rusia
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Jorge Vega se refiere al nuevo sueño que construye en Rusia

El gimnasta guatemalteco logró el boleto a la final del Gymnastics Premier League (GPL) 2026 con su nuevo equipo.

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Jorge Vega en Gymnastics Premier League 2026 en Rusia
Jorge Vega en Gymnastics Premier League 2026 en Rusia / FOTO: gpl_rus
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Jorge Vega, el gimnasta chapín, nacido en Jocotenango, Sacatepéquez, vive una etapa importante en su vida debido a su llegada al equipo Spartak de Moscú, donde ya logró sus primeros resultados, uno de ellos, clasificarse a la final del piso del Gymnastics Premier League (GPL) 2026, el cual se realiza en Rusia.

Tras ese logro en Europa, el gimnasta guatemalteco utilizó sus redes sociales para expresar sus sentimientos. "Estoy muy agradecido con Dios, con la vida y con las personas que hicieron posible que este sueño se volviera realidad y de ser 100% guatemalteco", agradeció el atleta de la élite en su cuenta de Facebook.

"Somos finalistas de la GPL 2026 (Gymnastics Premier League). Gracias al equipo Spartak-Moscú y al entrenador Skliarov Evgenii por darme la oportunidad de vivir esta experiencia y de pertenecer a un maravilloso equipo. Gracias a mis compañeros que brillaron en cada rutina y juntos logramos avanzar a la semi final y estaremos presentes en la gran final".

Por último, Jorge Vega asegura que: "Rusia es un país maravilloso, con personas muy buenas con una ciudad inmensa y aunque hace frío, sin duda es una de las experiencias más bonitas de mi vida".

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Jorge Vega durante su participación en Gymnastics Premier League 2026 en Rusia - Jorge Vega

Jorge Vega, finalista del Gymnastics Premier League

El gimnasta guatemalteco Jorge Vega y el Spartak Moscú clasificaron a la final de la Liga Premier de Gimnasia de Rusia luego de vencer 25-10 al AGGA el domingo 8 de noviembre.

Vega ganó su duelo en ejercicios de suelo durante la semifinal y aportó al triunfo del equipo, al que se incorporó a finales de octubre para reforzar la etapa decisiva del campeonato.

El Spartak Moscú había terminado la fase clasificatoria en primer lugar con 88 puntos. Ahora enfrentará al CSKA por el campeonato el 6 de diciembre en el Navka-Arena de Moscú, señaló Punto Guate.

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