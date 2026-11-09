Justin Timberlake y sus hijos brillan en evento benéfico

Justin Timberlake protagonizó un momento de gran emotividad al desfilar junto a su sobrina Zaya, de siete años, en el 19.º desfile anual de la Fundación Global del Síndrome de Down.
El evento, celebrado el pasado sábado 7 de noviembre en Denver, Estados Unidos, fue una plataforma para concientizar y celebrar la diversidad, donde Timberlake demostró su inquebrantable apoyo a la causa.
La aparición de Justin Timberlake en la pasarela del desfile "Be Beautiful Be Yourself" no solo capturó la atención de los asistentes, sino que también se convirtió en un símbolo de inclusión.
El artista, de 45 años, caminó de la mano con Zaya, quien padece síndrome de Down y previamente fue embajadora global de la organización.
Su presencia reafirmó el compromiso de su familia con la Fundación Global del Síndrome de Down, destacando la importancia de brindar oportunidades a todas las personas.
Un tío orgulloso y un mensaje de inclusión
Justin Timberlake no ocultó su orgullo por Zaya. En sus redes sociales, compartió imágenes de la velada y expresó:
"Anoche acompañamos a mi preciosa sobrina Zaya por la pasarela de Global Down Syndrome. ¡Qué orgulloso estoy como tío!".
Este sentimiento se extendió a un comunicado oficial donde afirmó: "Jessica y yo adoramos a Zaya, y no podríamos estar más orgullosos de la extraordinaria diferencia que está marcando en el mundo".
Justin Timberlake además añadió que "todas las personas con síndrome de Down merecen la oportunidad de desarrollar todo su potencial, y por eso el trabajo de Global significa tanto para nuestra familia".
Los videos que circularon en redes sociales mostraron la alegría y el entusiasmo de la familia. Timberlake levantó a Zaya en brazos, saludando a la multitud, y luego bailó junto a sus hijos, Silas, de once años, y Phineas, de seis, antes de completar el recorrido por la pasarela.
El año anterior, fue Jessica Biel, esposa de Timberlake, quien acompañó a Zaya en este mismo evento, luciendo un vestido rosa floral mientras la actriz optó por un atuendo negro, dejando claro el compromiso familiar con la fundación.