 Justin Timberlake y sus hijos brillan en evento benéfico
Farándula

FOTOS. Justin Timberlake sorprende al desfilar junto a sus hijos en evento benéfico.

El cantante por primera vez dejó ver el rostro de sus hijos en el Desfile de Moda Anual Be Beautiful Be Yourself de la Fundación Global del Síndrome de Down.

Compartir:
justin timberlake jessica biel,
justin timberlake jessica biel / FOTO:
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Justin Timberlake protagonizó un momento de gran emotividad al desfilar junto a su sobrina Zaya, de siete años, en el 19.º desfile anual de la Fundación Global del Síndrome de Down.

El evento, celebrado el pasado sábado 7 de noviembre en Denver, Estados Unidos, fue una plataforma para concientizar y celebrar la diversidad, donde Timberlake demostró su inquebrantable apoyo a la causa.

La aparición de Justin Timberlake en la pasarela del desfile "Be Beautiful Be Yourself" no solo capturó la atención de los asistentes, sino que también se convirtió en un símbolo de inclusión.

El artista, de 45 años, caminó de la mano con Zaya, quien padece síndrome de Down y previamente fue embajadora global de la organización.

Su presencia reafirmó el compromiso de su familia con la Fundación Global del Síndrome de Down, destacando la importancia de brindar oportunidades a todas las personas.

Un tío orgulloso y un mensaje de inclusión

Justin Timberlake no ocultó su orgullo por Zaya. En sus redes sociales, compartió imágenes de la velada y expresó:

"Anoche acompañamos a mi preciosa sobrina Zaya por la pasarela de Global Down Syndrome. ¡Qué orgulloso estoy como tío!".

Este sentimiento se extendió a un comunicado oficial donde afirmó: "Jessica y yo adoramos a Zaya, y no podríamos estar más orgullosos de la extraordinaria diferencia que está marcando en el mundo".

Justin Timberlake además añadió que "todas las personas con síndrome de Down merecen la oportunidad de desarrollar todo su potencial, y por eso el trabajo de Global significa tanto para nuestra familia".

Foto embed
Justin Timberlake y sus hijos - Instagram

Los videos que circularon en redes sociales mostraron la alegría y el entusiasmo de la familia. Timberlake levantó a Zaya en brazos, saludando a la multitud, y luego bailó junto a sus hijos, Silas, de once años, y Phineas, de seis, antes de completar el recorrido por la pasarela.

El año anterior, fue Jessica Biel, esposa de Timberlake, quien acompañó a Zaya en este mismo evento, luciendo un vestido rosa floral mientras la actriz optó por un atuendo negro, dejando claro el compromiso familiar con la fundación.

En Portada

José Antonio López Leonardo es nombrado ministro de Agriculturat
Nacionales

José Antonio López Leonardo es nombrado ministro de Agricultura

02:48 PM, Nov 09
Presidente Arévalo retoma agenda en el país tras volver de Españat
Nacionales

Presidente Arévalo retoma agenda en el país tras volver de España

12:42 PM, Nov 09
El arbitraje guatemalteco tendrá presencia en la Liga de Nacionest
Deportes

El arbitraje guatemalteco tendrá presencia en la Liga de Naciones

12:37 PM, Nov 09
Elevan a Mayor Riesgo el caso de los ataques armados en Huité, Zacapat
Nacionales

Elevan a Mayor Riesgo el caso de los ataques armados en Huité, Zacapa

01:09 PM, Nov 09
Cooptación del Estado: audiencia de Baldetti se retrasa al no concretarse su trasladot
Nacionales

Cooptación del Estado: audiencia de Baldetti se retrasa al no concretarse su traslado

11:05 AM, Nov 09

Temas

GuatemalaNoticias de GuatemalaFútbol#liganacionalPNCViolenciaReal MadridSeguridad#LaLiga65VueltaAtaque armado
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar