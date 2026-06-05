Jesse Ridgway: Youtuber interrumpe embarazo tras diagnóstico

Jesse Ridgway decidió hablar públicamente luego de enfrentar una ola de críticas tras compartir la decisión que tomó junto a su esposa, Ashley Ridgway: interrumpieron su embarazo después de recibir un diagnóstico de síndrome de Down para su bebé.
Jesse Ridgway, conocido por su presencia en redes sociales, se refirió a la controversia y explicó los motivos tras la decisión, que ha generado una intensa conversación en línea.
El viernes 5 de junio rompió el silencio en una entrevista con Page Six, donde detalló que al principio "no le importó" el diagnóstico, pero que con el paso de los días, tanto él como su esposa analizaron profundamente los desafíos que supondría la condición genética para la vida de su futuro hijo y para su familia.
"No me importaba. Puedo querer a un niño pase lo que pase y haremos que funcione", relató Ridgway.
Sin embargo, aseguró que al informarse y ver estadísticas, sufrió un cambio en su perspectiva:
"Cuando me di cuenta de que lo más probable es que tenga que enterrar a mi hijo, supe que no era para eso para lo que quería apuntarme. Quiero que mis hijos me sobrevivan, que sean plenamente funcionales y que puedan llevar una buena vida", explicó el influencer.
Durante la entrevista, Jesse Ridgway compartió que las investigaciones sobre el síndrome de Down los llevaron a conocer realidades difíciles.
Comentó que muchas personas con esta condición requieren atención las 24 horas, además de enfrentar problemas de salud frecuentes y, en ocasiones, someterse a cirugías complejas.
"La situación se pone realmente difícil y simplemente no tenía sentido para nosotros. Espero que la gente logre entenderlo", insistió Ridgway.
Enfrentar las críticas
La pareja se ha visto sometida a un fuerte escrutinio desde que hicieron pública su experiencia, enfrentando tanto críticas como amenazas.
"Estoy acostumbrado al ojo público, pero trato de mantenerme fuerte por Ashley, porque ella es quien lleva la mayor carga", dijo el youtuber.
Jesse Ridgway explicó que la decisión de comunicarlo abiertamente no fue casualidad. Señaló que Ashley quiso compartir lo vivido para representar a otras mujeres que atraviesan momentos similares.
"Si alguien está teniendo dificultades para saber qué hacer, espero que se sienta más cómoda al menos hablando del tema después de ver nuestra historia", agregó Jesse Ridgway.
El influencer recalcó que la elección no resultó sencilla y afirmó que todavía están en proceso de asimilarlo. "Han sido dos semanas difíciles", expresó.
La pareja recibió la noticia de la condición genética durante una etapa avanzada del embarazo, lo que hizo aún más complejo el proceso de toma de decisiones. Al conocer el diagnóstico, evaluaron los posibles escenarios y conversaron con especialistas en genética y medicina.
Reflexionaron acerca de las exigencias físicas, emocionales y económicas que implicaría brindar la atención adecuada.