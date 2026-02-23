Bonnie Blue de OnlyFans anuncia embarazo

Bonnie Blue, conocida por sus polémicos desafíos en plataformas para adultos como OnlyFans, ha confirmado que está embarazada. Lo anterior, semanas después de participar en un maratónico encuentro sexual con alrededor de 400 hombres sin protección.
La noticia, que ha generado reacciones en redes sociales y medios internacionales, fue anunciada directamente por la influencer en un video publicado recientemente en su canal de YouTube. Bonnie Blue, cuyo nombre real es Tia Billinger, británica de 26 años, explicó que comenzó a sospechar del embarazo tras experimentar síntomas como náuseas intensas y migrañas persistentes.
Tras realizarse una prueba de embarazo, el resultado fue positivo, lo que la llevó a someterse a una ecografía que confirmó la presencia de un feto. La creadora de contenido reconoció estar sorprendida por la noticia y admitió no tener aún claro cómo manejar la situación.
El suceso que desencadenó este anuncio fue un reto sexual realizado el 7 de febrero, en el cual Bonnie Blue sostuvo relaciones sexuales sin protección con un grupo de aproximadamente 400 hombres en una sola jornada. El evento fue planteado como una "misión de reproducción" y fue difundido ampliamente en redes sociales por la propia influencer en días anteriores.
La influencer detalló además que, ante la posibilidad de un embarazo múltiple o múltiples padres, tomó la inusual iniciativa de recolectar muestras de ADN y datos de contacto de todos los participantes del reto. Esta decisión ha abierto el debate entre especialistas y usuarios sobre las implicaciones éticas y legales de rastrear paternidad en eventos de estas características.
El anuncio de Bonnie Blue no solo ha generado polémica por la naturaleza del desafío, sino también por los riesgos sanitarios asociados a tener sexo sin protección con múltiples parejas. Organizaciones de salud han recordado que tener relaciones sexuales sin protección incrementa el riesgo de infecciones de transmisión sexual (ITS), además de embarazos no planificados.