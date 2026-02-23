Novia de 'El Mencho': Clave en su Captura y ubicación

En medio de la intensa atención por la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), surgieron preguntas sobre una figura menos conocida. Se trata de Guadalupe Moreno Carrillo, señalada como su última pareja sentimental y potencial vínculo indirecto con la ubicación del capo.
El nombre de Guadalupe Moreno no se había sido conocido públicamente hasta hace poco. Sin embargo, filtraciones derivadas del hackeo denominado Guacamaya Leaks, que expuso documentos internos del gobierno mexicano, revelaron información sobre ella.
En esos archivos se menciona a Moreno Carrillo como una persona cercana a Oseguera Cervantes durante el tiempo en que él permaneció oculto. Según los reportes, la relación entre El Mencho y Guadalupe Moreno Carrillo habría iniciado después del arresto de su esposa histórica, Rosalinda González Valencia, mejor conocida como La Jefa, en noviembre de 2021.
Aunque la pareja nunca fue formalmente anunciada por autoridades, su nombre apareció en documentos de inteligencia junto con otros nombres cercanos al CJNG, despertando interés sobre su posible rol dentro de la organización. Las autoridades mexicanas consideran actualmente a Moreno Carrillo prófuga de la justicia.
Lo anterior, bajo la hipótesis de que habría acompañado al capo en su estilo de vida clandestino en zonas montañosas de Jalisco, Michoacán y Colima, regiones donde el CJNG mantenía fuerte presencia. Los informes filtrados también sugieren que El Mencho evitaba el uso de dispositivos electrónicos, prefiriendo métodos tradicionales de comunicación como mensajeros o cartas, lo que habría requerido altos niveles de sigilo y movilidad para él.
Aunque su inclusión en secciones relacionadas con coordinadores regionales y jefes de plaza del CJNG llamó la atención, no existe evidencia pública de que Moreno Carrillo ejerciera funciones definidas dentro de la estructura criminal.
Su participación sigue siendo objeto de investigación, y las autoridades mantienen abierta la posibilidad de que haya desempeñado algún papel, directo o indirecto, en las operaciones del grupo