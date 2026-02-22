Kylie Jenner impacta con escote en los BAFTA

La modelo y empresaria Kylie Jenner volvió a capturar todas las miradas en los Premios BAFTA 2026, acompañando a su novio, el actor Timothée Chalamet. La ceremonia, se celebró en el Royal Festival Hall de Londres y presentada por Alan Cumming.
El evento reunió a las figuras más destacadas de la industria cinematográfica el 22 de febrero de 2026. Jenner optó por un vestido negro que se convirtió en uno de los atuendos más comentados de la noche. El diseño elegante se destacó por su trabajo de pedrería en la parte frontal, que aportó un brillo sutil bajo las luces de los fotógrafos.
Sin embargo, fue el escote pronunciado del vestido lo que realmente capturó la atención de críticos de moda y asistentes, convirtiéndose en el foco de las reacciones en redes sociales y portadas de espectáculos. La elección de Kylie combinó sofisticación y sensualidad con una silueta que realzó su figura.
A pesar de no estar entre los nombres más mencionados en las listas oficiales de mejor vestidas de la noche, que incluyeron estrellas como Jessie Buckley, Riz Ahmed y Tilda Swinton, su look fue uno de los más virales en plataformas sociales. Durante la gala, la pareja se mostró muy sonriente y compenetrada, posando junta para fotografías y compartiendo gestos cómplices en momentos claves de la noche.
Más de los premios BAFTA
Chalamet, uno de los favoritos de la temporada de premios, lució un traje clásico que complementó con estilo mientras caminaba a su lado. Los BAFTA 2026 destacaron por la presencia de grandes nombres del cine, con nominaciones lideradas por películas como One Battle After Another, Sinners, Hamnet y Marty Supreme, que fueron de las más mencionadas en la ceremonia.
Además de los atuendos impactantes, la velada incluyó actuaciones especiales, homenajes y discursos emotivos de los galardonados. El vestido negro con pedrería y escote de Jenner no solo añadió un toque de glamour a la noche, sino que subrayó su habilidad para dominar tanto las alfombras rojas como las conversaciones digitales.