DiCaprio y Chalamet: Mejores Vestidos en Alfombra BAFTA

Los Premios BAFTA 2026 marcaron una de las noches más glamorosas del año cinematográfico. La gala se marcó no solo por la calidad de las películas y actuaciones nominadas, sino también por el estilo que desfilaron las estrellas en la alfombra roja.
Celebrada el pasado 22 de febrero en el Royal Festival Hall de Londres, esta edición de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión reunió a figuras internacionales del cine que sorprendieron tanto por su presencia como por su moda. Entre los nombres que acapararon los reflectores estuvieron Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet, dos de los actores nominados a Mejor Actor en esta ceremonia.
DiCaprio, reconocido mundialmente por su larga trayectoria y múltiples nominaciones a los BAFTA, fue uno de los más aclamados. Su elección de atuendo combinó elegancia clásica con un toque moderno, consolidándose como uno de los mejor vestidos de la noche.
La presencia de DiCaprio en la alfombra no solo resaltó su papel en One Battle After Another, una de las películas con más nominaciones, sino también su estatus como ícono de estilo. Por su parte, Timothée Chalamet brilló con un impecable traje negro que resaltó su figura y su estilo juvenil y sofisticado.
Chalamet, nominado por su actuación en Marty Supreme, hizo una entrada triunfal que fue viral en redes sociales y comentada por críticos de moda.
Más de la gala de los BAFTA
Su look demostró cómo conjugar sobriedad y audacia, convirtiéndose en uno de los momentos más destacados de la noche en términos de alfombra roja. La moda fue, sin duda, protagonista en esta edición. No solo DiCaprio y Chalamet sorprendieron con sus atuendos, sino que toda la alfombra se llenó de propuestas arriesgadas y elegantes.
Vestidos de gala, trajes impecables y detalles de alta costura marcaron la pauta, consolidando a los BAFTA 2026 como uno de los eventos más esperados del calendario de premios previo a los Oscars.