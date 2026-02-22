 DiCaprio y Chalamet: Mejores Vestidos en Alfombra BAFTA
Farándula

Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet de los mejores vestidos en la alfombra de los BAFTA

Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet brillaron en los BAFTA 2026 no solo por sus nominaciones, sino por los impecables atuendos.

Compartir:
Leonardo DiCaprio,
Leonardo DiCaprio / FOTO:

Los Premios BAFTA 2026 marcaron una de las noches más glamorosas del año cinematográfico. La gala se marcó no solo por la calidad de las películas y actuaciones nominadas, sino también por el estilo que desfilaron las estrellas en la alfombra roja.

Celebrada el pasado 22 de febrero en el Royal Festival Hall de Londres, esta edición de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión reunió a figuras internacionales del cine que sorprendieron tanto por su presencia como por su moda. Entre los nombres que acapararon los reflectores estuvieron Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet, dos de los actores nominados a Mejor Actor en esta ceremonia.

DiCaprio, reconocido mundialmente por su larga trayectoria y múltiples nominaciones a los BAFTA, fue uno de los más aclamados.  Su elección de atuendo combinó elegancia clásica con un toque moderno, consolidándose como uno de los mejor vestidos de la noche.

La presencia de DiCaprio en la alfombra no solo resaltó su papel en One Battle After Another, una de las películas con más nominaciones, sino también su estatus como ícono de estilo. Por su parte, Timothée Chalamet brilló con un impecable traje negro que resaltó su figura y su estilo juvenil y sofisticado.

Chalamet, nominado por su actuación en Marty Supreme, hizo una entrada triunfal que fue viral en redes sociales y comentada por críticos de moda.

Más de la gala de los BAFTA

Su look demostró cómo conjugar sobriedad y audacia, convirtiéndose en uno de los momentos más destacados de la noche en términos de alfombra roja. La moda fue, sin duda, protagonista en esta edición. No solo DiCaprio y Chalamet sorprendieron con sus atuendos, sino que toda la alfombra se llenó de propuestas arriesgadas y elegantes.

Las actrices de las Guerreras del Kpop y sus excéntricos vestuarios en la gala de los BAFTA

EJAE, Audrey Nuna y Rie Ami sorprendieron en los BAFTA 2026 con atuendos audaces y excéntricos que encendieron la conversación en redes.

Vestidos de gala, trajes impecables y detalles de alta costura marcaron la pauta, consolidando a los BAFTA 2026 como uno de los eventos más esperados del calendario de premios previo a los Oscars.

En Portada

Muere El Mencho, líder del CJNG, en operativo federal en Jaliscot
Internacionales

Muere "El Mencho", líder del CJNG, en operativo federal en Jalisco

11:26 AM, Feb 22
Insivumeh anuncia el acercamiento del frente frío número 12t
Nacionales

Insivumeh anuncia el acercamiento del frente frío número 12

08:30 AM, Feb 22
Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet de los mejores vestidos en la alfombra de los BAFTAt
Farándula

Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet de los mejores vestidos en la alfombra de los BAFTA

11:33 AM, Feb 22
España, la favorita de Diego Godín para ganar Mundial 2026t
Deportes

España, la favorita de Diego Godín para ganar Mundial 2026

02:22 PM, Feb 22

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridad vialSuper BowlLiga NacionalFutbol GuatemaltecoEE.UU.PNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos