 Actrices de K-Pop en BAFTA: Vestuarios Excentricos
Farándula

Las actrices de las Guerreras del Kpop y sus excéntricos vestuarios en la gala de los BAFTA

EJAE, Audrey Nuna y Rie Ami sorprendieron en los BAFTA 2026 con atuendos audaces y excéntricos que encendieron la conversación en redes.

Compartir:
Guerreras del KPOP, Guerreras del KPOP
Guerreras del KPOP / FOTO: Guerreras del KPOP

La 79ª edición de los Premios BAFTA 2026, celebrada en la icónica Royal Festival Hall de Londres reconoció a las grandes producciones del cine internacional. Asimismo, la gala se convirtió en una pasarela de moda que dejó huella en redes sociales y medios de todo el mundo.

Con un ambiente de glamour, estilo y audacia, la alfombra roja se transformó en un escenario perfecto para figuras que, además de su talento, impusieron tendencia con atuendos únicos y excéntricos. Entre las apariciones más comentadas estuvieron EJAE, Audrey Nuna y Rie Ami, reconocidas por su papel como parte de Las Guerreras del K-Pop.

Las artistas no pasaron desapercibidas al llegar al evento, luciendo vestidos vanguardistas y estilos rompedoras que acapararon la atención de fotógrafos y fans.  Lejos de seguir moldes clásicos de moda, sus atuendos jugaron con estructuras, colores y texturas que reflejaron una personalidad artística y atrevida.

Lo anterior generó miles de comentarios en plataformas como Instagram y TikTok sobre lo alternativos y excéntricos que fueron sus estilos. Su presencia en el BAFTA 2026 marcó un momento histórico, pues cada uno de sus looks fue parte de un movimiento más amplio que expresa la fusión entre la música K-Pop y la cultura global del entretenimiento.

Más de los BAFTA

Las artistas consolidandaron su relevancia no solo en la música, sino también en la moda de grandes eventos cinematográficos.  De hecho, usuarios de redes manifestaron que los diseños de EJAE, Audrey Nuna y Rie Ami capturaron el espíritu mismo de la temporada de premios: audaz, expresiva e inolvidable.

Los BAFTA 2026, además, contaron con una ceremonia conducida por Alan Cumming y una noche repleta de estrellas tanto de Hollywood como de la producción internacional.

Emma Stone engalana la alfombra de los Premios Bafta con un vestido con un enorme escote

Emma Stone volvió a demostrar por qué es una de las actrices más elegantes de Hollywood al deslumbrar en la alfombra roja de los Premios BAFTA.

Películas como One Battle After Another, Sinners y Hamnet encabezaron las nominaciones, mientras grandes talentos como Timothée Chalamet y Emma Stone también brillaron en la alfombra roja.

En Portada

Muere El Mencho, líder del CJNG, en operativo federal en Jaliscot
Internacionales

Muere "El Mencho", líder del CJNG, en operativo federal en Jalisco

11:26 AM, Feb 22
Insivumeh anuncia el acercamiento del frente frío número 12t
Nacionales

Insivumeh anuncia el acercamiento del frente frío número 12

08:30 AM, Feb 22
Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet de los mejores vestidos en la alfombra de los BAFTAt
Farándula

Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet de los mejores vestidos en la alfombra de los BAFTA

11:33 AM, Feb 22
España, la favorita de Diego Godín para ganar Mundial 2026t
Deportes

España, la favorita de Diego Godín para ganar Mundial 2026

02:22 PM, Feb 22

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridad vialSuper BowlLiga NacionalFutbol GuatemaltecoEE.UU.PNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos