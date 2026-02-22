Actrices de K-Pop en BAFTA: Vestuarios Excentricos

La 79ª edición de los Premios BAFTA 2026, celebrada en la icónica Royal Festival Hall de Londres reconoció a las grandes producciones del cine internacional. Asimismo, la gala se convirtió en una pasarela de moda que dejó huella en redes sociales y medios de todo el mundo.
Con un ambiente de glamour, estilo y audacia, la alfombra roja se transformó en un escenario perfecto para figuras que, además de su talento, impusieron tendencia con atuendos únicos y excéntricos. Entre las apariciones más comentadas estuvieron EJAE, Audrey Nuna y Rie Ami, reconocidas por su papel como parte de Las Guerreras del K-Pop.
Las artistas no pasaron desapercibidas al llegar al evento, luciendo vestidos vanguardistas y estilos rompedoras que acapararon la atención de fotógrafos y fans. Lejos de seguir moldes clásicos de moda, sus atuendos jugaron con estructuras, colores y texturas que reflejaron una personalidad artística y atrevida.
Lo anterior generó miles de comentarios en plataformas como Instagram y TikTok sobre lo alternativos y excéntricos que fueron sus estilos. Su presencia en el BAFTA 2026 marcó un momento histórico, pues cada uno de sus looks fue parte de un movimiento más amplio que expresa la fusión entre la música K-Pop y la cultura global del entretenimiento.
Más de los BAFTA
Las artistas consolidandaron su relevancia no solo en la música, sino también en la moda de grandes eventos cinematográficos. De hecho, usuarios de redes manifestaron que los diseños de EJAE, Audrey Nuna y Rie Ami capturaron el espíritu mismo de la temporada de premios: audaz, expresiva e inolvidable.
Los BAFTA 2026, además, contaron con una ceremonia conducida por Alan Cumming y una noche repleta de estrellas tanto de Hollywood como de la producción internacional.
Películas como One Battle After Another, Sinners y Hamnet encabezaron las nominaciones, mientras grandes talentos como Timothée Chalamet y Emma Stone también brillaron en la alfombra roja.