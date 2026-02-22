Emma Stone en los BAFTA con vestido de gran escote

En la 79.ª edición de los Premios BAFTA 2026, la actriz Emma Stone se convirtió en una de las protagonistas indiscutibles de la alfombra roja. La famosa se presentó con un impresionante vestido negro que capturó la atención de todos los presentes y de los fanáticos en redes sociales.
La actriz, nominada al premio Mejor Actriz por su papel en Bugonia, deslumbró con un diseño de gala con un profundo escote delantero que generó comentarios elogiosos entre críticos de moda y seguidores alrededor del mundo. La gala, celebrada el 22 de febrero de 2026 en el Royal Festival Hall del Southbank Centre en Londres, reunió a figuras de la industria cinematográfica internacional y marcó uno de los eventos más importantes de la temporada de premios antes de los Oscars.
El evento fue conducido por el actor Alan Cumming, quien destacó por su estilo y carisma al presentar la ceremonia. Desde su llegada al evento, Emma Stone captó todas las miradas con un vestido negro largo de corte elegante y un atrevido escote que marcó tendencia en la alfombra roja.
El diseño, con un pronunciado corte frontal y combinado con accesorios discretos, fue aplaudido por críticos de moda y fanáticos en varias plataformas. Sin lugar a duda no podían dejar de esperarse los comentarios que la llenaron de halagos por su elección audaz y sofisticada.
Más de Emma Stone en los BAFTA
Además de Stone, la entrega de los Premios BAFTA 2026 contó con una alfombra roja repleta de estrellas internacionales como Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Rose Byrne, Renate Reinsve y Chase Infiniti, quienes también lucieron atuendos memorables. Figuras veteranas como Glenn Close y talentos emergentes desfilaron ante los fotógrafos en una noche que destacó tanto la moda como el cine.
Las nominaciones de este año estuvieron dominadas por películas como One Battle After Another, con 14 nominaciones, seguido por Sinners con 13 y Hamnet con 11, compitiendo en categorías clave como Mejor Película, Mejor Dirección y actuaciones destacadas.
En la categoría de actuación principal, Emma Stone destacó entre un elenco de nominados que incluyó a Jessie Buckley y Rose Byrne.