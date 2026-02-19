 Yeri Mua deslumbra sin sostén en la alfombra magenta
Yeri Mua sin sostén y en tanga, así se dejó ver en la alfombra magenta de Premios Lo Nuestro

La alfombra magenta de los Premio Lo Nuestro 2026 volvió a encenderse, pero fue Yeri Mua quien acaparó todos los reflectores.

Yeri Mua, Redes sociales
Yeri Mua / FOTO: Redes sociales

La influencer, cantante y creadora de contenido Yeri Mua brilló durante la alfombra magenta de los Premio Lo Nuestro 2026. El evento que reunió a lo más destacado de la música latina en el Kaseya Center de Miami, Estados Unidos.

Esta edición número 38 de la gala se transmitió por Univision, UNIMÁS, Galavisión y en streaming por Vix, con una amplia cobertura de los nominados, presentaciones y momentos más comentados de la noche. Reconocida por su impacto en redes sociales y su carrera como artista urbana, Yeri Mua fue una de las figuras más esperadas en la alfombra.

La también empresaria mexicana llegó al evento con un atuendo que acaparó la atención de fotógrafos y fanáticos, y rápidamente se convirtió en tema de conversación en plataformas digitales.  Aunque algunos medios comentaron sobre su vestuario en otras alfombras y presentaciones, lo cierto es que cada aparición de Yeri Mua genera reacciones intensas entre sus seguidores y los medios de entretenimiento.

En esta edición de los premios, Yeri Mua no solo destacó por su presencia en la alfombra, sino también por sus dos nominaciones importantes: Artista Revelación del Año y Artista Urbana del Año, categorías que subrayan su creciente influencia en la música latina.

Más de Premios Lo Nuestro y Yeri Mua

El evento en su conjunto estuvo marcado por una intensa competencia entre grandes nombres del entretenimiento.  Con artistas como Bad Bunny, Carín León, Myke Towers y Rauw Alejandro liderando las nominaciones con hasta 10 menciones cada uno, la noche prometió momentos memorables tanto en el escenario como fuera de él.

Además de las actuaciones musicales, la gala contó con homenajes especiales y presentaciones de artistas de distintos géneros, consolidando a los Premio Lo Nuestro como una de las celebraciones más importantes de la música latina.

Yailin La Más viral exhibe su retaguardia sin pudor alguno en Premios Lo Nuestro

La alfombra magenta de Premios Lo Nuestro 2026 ardió con la llegada de Yailin La Más Viral.

La alfombra magenta, tradicional antesala de la entrega de premios, se convirtió una vez más en un espacio donde las figuras del espectáculo lucieron diseños de moda.

