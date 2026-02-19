 Yailin la Más Viral Impacta en Premios Lo Nuestro
Farándula

Yailin La Más viral exhibe su retaguardia sin pudor alguno en Premios Lo Nuestro

La alfombra magenta de Premios Lo Nuestro 2026 ardió con la llegada de Yailin La Más Viral.

Yailin La Más Viral, Yailin La Más Viral
Yailin La Más Viral / FOTO: Yailin La Más Viral

La dominicana Yailin La Más Viral acaparó todas las miradas en la gala de los Premios Lo Nuestro 2026, celebrada el 19 de febrero en el Kaseya Center de Miami, Estados Unidos. La estrella urbana decidió lucir un vestido negro con transparencias que dejó al descubierto su retaguardia, un look audaz que generó revuelo entre los asistentes y en las redes sociales.

Su atuendo, elegante y provocador a la vez, fue uno de los más comentados de la alfombra magenta, recibiendo halagos y reacciones de fanáticos y medios digitales. La presencia de Yailin no pasó desapercibida, pues además de ser una de las figuras más influyentes del género urbano actual, también formó parte de las presentadoras invitadas de la noche, reforzando su creciente impacto en la industria musical latina.

En la previa del evento, Yailin acumulaba hasta tres nominaciones en la edición 38 de los Premios Lo Nuestro 2026, lo que destacaba su influencia internacional en la música urbana. Los Premios Lo Nuestro 2026 se transmitirán en vivo por Univision, UNIMÁS y Galavisión a partir de las 7 p.m. ET/6 p.m. CT, con cobertura también en la plataforma de streaming ViX, atrayendo a millones de espectadores en toda América Latina y los Estados Unidos.

La ceremonia será conducida por las carismáticas Thalía, Nadia Ferreira y Clarissa Molina, quienes aportaron estilo y energía desde el inicio del espectáculo. Thalía, ícono de la música latina y ganadora de múltiples galardones en el pasado, lideró la presentación principal junto a sus coanfitrionas, haciendo de la noche un evento inolvidable para los seguidores del entretenimiento latino.

Más de Premios Lo Nuestro 

El repertorio de artistas que subieron al escenario fue diverso y de primer nivel. Entre los nombres confirmados para ofrecer actuaciones destacadas estuvieron Carín León, Gloria Trevi, Cristian Castro, Ha*Ash, Kapo, Maluma, Kany García, Rawayana y Xavi, entre otros talentos reconocidos por su aporte a la música urbana, pop y regional mexicano.

Gloria Trevi arrasa con las miradas con su vestido que expone sus atributos en Premios Lo Nuestro

La cantante mexicana encendió la alfombra de Premios Lo Nuestro 2026 con un atrevido vestido transparente.

La velada combinó momentos emotivos, estrenos televisivos y presentaciones de alto calibre, reafirmando a los Premios Lo Nuestro 2026 como uno de los eventos más importantes de la música latina en el calendario anual. Además, la alfombra magenta se convirtió en una pasarela de tendencias, donde Yailin La Más Viral dejó una marca imborrable con su atrevido vestido negro y su estilo sin restricciones, consolidándose como una de las figuras más observadas de la noche.

