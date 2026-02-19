Gloria Trevi deslumbra en Premios Lo Nuestro vestido

La alfombra magenta de Premios Lo Nuestro 2026 fue escenario de múltiples sorpresas, pero sin duda una de las más comentadas fue la aparición de Gloria Trevi. La cantante mexicana acaparó todos los reflectores al llegar con un vestido transparente que dejó al descubierto sus atributos delanteros, desatando una ola de reacciones en redes sociales y convirtiéndose en tendencia inmediata.
Desde su llegada al evento, celebrado en el Kaseya Center de Miami, la intérprete de "Todos me miran" dejó claro que no pasaría desapercibida. Su atuendo, confeccionado en una tela translúcida con aplicaciones brillantes estratégicamente colocadas, combinó sensualidad y audacia.
El diseño resaltó su figura y mostró su seguridad sobre la alfombra, donde posó ante las cámaras con actitud desafiante y una sonrisa que confirmaba su dominio escénico.
Premios Lo Nuestro 2026 reunió a las figuras más importantes de la música latina, incluyendo exponentes del regional mexicano, urbano, pop y tropical. La gala estuvo marcada por presentaciones en vivo de alto nivel, colaboraciones inesperadas y homenajes especiales a artistas de trayectoria.
Sin embargo, el look de Gloria Trevi logró posicionarse entre los momentos más virales de la noche. En redes sociales, los comentarios no tardaron en multiplicarse. Mientras algunos usuarios elogiaron su valentía y estilo irreverente, otros debatieron sobre lo arriesgado de su elección.
Lo cierto es que la artista volvió a demostrar que sabe cómo generar conversación y mantenerse vigente en la industria musical. Además de su impactante aparición en la alfombra, Gloria Trevi formó parte de la ceremonia con una destacada participación que reafirma su relevancia en el panorama latino.
Con décadas de carrera, la cantante continúa reinventándose y conectando con nuevas generaciones, algo que quedó evidenciado en la reacción del público presente. Premios Lo Nuestro 2026 también destacó por su producción de primer nivel, una escenografía moderna y un despliegue técnico que incluyó pantallas gigantes, efectos visuales y una transmisión que alcanzó millones de espectadores en América Latina y Estados Unidos.
La gala celebró lo mejor de la música del último año, premiando a los artistas más escuchados y votados por el público. Sin duda, Gloria Trevi fue una de las protagonistas indiscutibles de la noche. Su vestido transparente no solo encendió las redes, sino que reafirmó su estatus como una de las figuras más audaces y comentadas de la música latina.