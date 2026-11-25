En los concursos de belleza, llevarse la corona es el objetivo final. Y si alguien ha entendido bien esa premisa es Clara Vegas Goetz, Miss Venezuela 2025, quien ha protagonizado una de las transformaciones más comentadas durante Miss Universo 2026.
De aquella joven, con cara redonda y pelo teñido de rubio, que sorprendió al conquistar el título nacional a la mujer que hoy pisa los escenarios internacionales hay una evolución que va mucho más allá de un cambio de imagen.
Primero fue el cabello. La rubia que conocimos durante su coronación decidió apostar por una melena castaña profunda, con destellos de luz, que aporta mayor carácter a sus facciones y resalta sus ojos verdes.
Este cambio de look, a cargo del estilista Ivo Contreras, dividió opiniones; sin embargo, marcó una nueva etapa en la imagen de Clara Vegas.
Y también su transformación física. Clara Vegas ha reconocido públicamente que perdió entre siete y ocho kilos durante su preparación, gracias a una rutina de gimnasio y cambios en sus hábitos alimenticios.
A esto se suma que habló abiertamente de haberse sometido a procedimientos estéticos, dejando claro que no tiene intención de ocultarlo y que la decisión fue personal.
La venezolana ha trabajado intensamente en su oratoria, expresión corporal, pasarela y comunicación frente a las cámaras.
Detrás de esta evolución hay meses de entrenamiento con especialistas, además del respaldo de la Organización Miss Venezuela y de su madre, Andreína Goetz, quien conquistó la corona nacional en 1990.
Según el cirujano plástico el Dr. Gustavo González Zaldívar, estos serían los posibles cambios que se observan en el rostro y figura de esta reina de belleza.
Detrás de su apoyo
Clara Vegas, una de las candidatas favoritas en la final de Miss Universo 2026 , llegó al certamen con una historia familiar única.
La representante de Venezuela es la primer mujer en ganar Miss Venezuela siendo hija de otra Miss Venezuela: su madre Andreína Goetz, ganó la corona en 1990.
Ese mismo año compitió en Miss Universo 1990, celebrado en Los Ángeles, donde llegó al top 10 y terminó en el séptimo lugar. Tras su paso por los certámenes, Andreína Goetz se alejó de los reflectores, terminó sus estudios de Ingeniería Industrial y se dedicó a su familia.
El padre de Clara Vegas es Nicolás Vegas, un empresario venezolano que ha mantenido un perfil bajo y alejado de los medios.
Se casó con Andreína Goetz en 1991, un año después de que ella entregara su corona de Miss Venezuela, y juntos formaron una familia de cinco hijos.