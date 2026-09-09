 Lionel Messi adquiere un nuevo club en España
Deportes

Lionel Messi adquiere un nuevo club en España

Tras adquirir este año una participación en la UE Cornellà, Lionel Messi apunta ahora al Eldense, su segundo club en España, donde se convertiría en accionista mayoritario.

Compartir:
Foto de archivo de Lionel Messi durante un evento en Miami - instagram @leomessi
Foto de archivo de Lionel Messi durante un evento en Miami / FOTO: instagram @leomessi
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Lionel Messi está a punto de dar un nuevo paso en su faceta como empresario del fútbol. El astro argentino alcanzó un acuerdo con los actuales propietarios del Eldense, club que compite en la Segunda División española, para convertirse en su máximo accionista, según informaron a EFE fuentes cercanas a la operación.

De concretarse la transacción, sería la primera vez que Messi se convierte en propietario de un club profesional en España. La operación podría quedar formalizada en los próximos días, una vez que se completen los últimos trámites legales y contractuales, entre ellos una exhaustiva auditoría conocida como due diligence. Además, el acuerdo deberá recibir la autorización correspondiente del Consejo Superior de Deportes (CSD) de España.

Los otros equipos de Messi

Messi ya cuenta con experiencia en el ámbito de la propiedad y participación accionaria de clubes. Recientemente adquirió una participación en la UE Cornellà, institución catalana que milita en la Tercera Federación, quinta categoría del fútbol español. A ello se suman sus vínculos con el Deportivo LSM de Uruguay, proyecto que impulsó junto a su amigo y socio Luis Suárez, y con Leones de Rosario, club relacionado con su familia en su ciudad natal.

La expansión empresarial del argentino también alcanza a Estados Unidos, donde mantiene acciones del Inter Miami, equipo en el que actualmente continúa su carrera como futbolista. De concretarse su llegada al Eldense, Messi ampliaría todavía más su presencia en el mundo del fútbol y asumiría un nuevo desafío fuera de los terrenos de juego, esta vez al frente de un club profesional español.

Foto embed
Messi - Instagram

En Portada

Jornada de protestas: Bloqueos en carreteras y recorrido de caravanast
Nacionales

Jornada de protestas: Bloqueos en carreteras y recorrido de caravanas

07:02 AM, Sep 09
PNC anuncia plan de actuación ante posibles bloqueos y protestast
Nacionales

PNC anuncia plan de actuación ante posibles bloqueos y protestas

06:36 AM, Sep 09
Incendio deja pérdidas materiales y animales muertos en San Marcost
Nacionales

Incendio deja pérdidas materiales y animales muertos en San Marcos

07:23 AM, Sep 09
Carlos Alcaraz eliminado en cuartos de final del US Opent
Deportes

Carlos Alcaraz eliminado en cuartos de final del US Open

07:23 AM, Sep 09
Familias Reales se reúnen en Oslo para decir adiós al Rey Harald Vt
Internacionales

Familias Reales se reúnen en Oslo para decir adiós al Rey Harald V

06:53 AM, Sep 09

Temas

GuatemalaFútbolFutbol GuatemaltecoPNC#liganacionalReal MadridEstados UnidosEE.UU.redes socialesLiga Nacionalviral
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar