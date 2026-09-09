Lionel Messi adquiere un nuevo club en España

Lionel Messi está a punto de dar un nuevo paso en su faceta como empresario del fútbol. El astro argentino alcanzó un acuerdo con los actuales propietarios del Eldense, club que compite en la Segunda División española, para convertirse en su máximo accionista, según informaron a EFE fuentes cercanas a la operación.
De concretarse la transacción, sería la primera vez que Messi se convierte en propietario de un club profesional en España. La operación podría quedar formalizada en los próximos días, una vez que se completen los últimos trámites legales y contractuales, entre ellos una exhaustiva auditoría conocida como due diligence. Además, el acuerdo deberá recibir la autorización correspondiente del Consejo Superior de Deportes (CSD) de España.
Los otros equipos de Messi
Messi ya cuenta con experiencia en el ámbito de la propiedad y participación accionaria de clubes. Recientemente adquirió una participación en la UE Cornellà, institución catalana que milita en la Tercera Federación, quinta categoría del fútbol español. A ello se suman sus vínculos con el Deportivo LSM de Uruguay, proyecto que impulsó junto a su amigo y socio Luis Suárez, y con Leones de Rosario, club relacionado con su familia en su ciudad natal.
La expansión empresarial del argentino también alcanza a Estados Unidos, donde mantiene acciones del Inter Miami, equipo en el que actualmente continúa su carrera como futbolista. De concretarse su llegada al Eldense, Messi ampliaría todavía más su presencia en el mundo del fútbol y asumiría un nuevo desafío fuera de los terrenos de juego, esta vez al frente de un club profesional español.