 Inundación daña 25 viviendas en Chinautla, Guatemala
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Inundación afecta 25 viviendas en Chinautla, Guatemala

La acumulación de agua también alcanzó al menos siete locales comerciales.

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Viviendas inundadas en Chinautla, Guatemala., Conred
Viviendas inundadas en Chinautla, Guatemala. / FOTO: Conred
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Las fuertes lluvias continúan presentándose en gran parte del territorio nacional, incluido el departamento de Guatemala, donde en las últimas horas generaron una serie de incidentes, entre estos, la caída de árboles, inundaciones y derrumbes.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) dio a conocer que los equipos de la institución se trasladaron al cantón central, Santa Cruz Chinautla, Guatemala, tras recibir reportes de acumulación de agua en el sector.

De acuerdo con la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), un total de 25 viviendas y siete locales comerciales resultaron afectadas por la inundación registrada en esa localidad, por lo que se da el seguimiento correspondiente.

Más incidentes por lluvias

Otra emergencia ocurrida en las últimas horas es un derrumbe en el área de Santa Marta, zona 5 de Mixco, Guatemala, donde el paso quedó parcialmente obstruido.

La Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres y la Regencia de zona 6 norte están a cargo de las gestiones para llevar a cabo los trabajos de limpieza en la zona afectada y liberar lo antes posible este importante tramo.

Por aparte, durante la madrugada de este miércoles, 23 de septiembre, se reportó la caída de dos árboles en la Ciudad de Guatemala, lo cual generó complicaciones para la movilidad vehicular y fue necesaria la intervención de equipos municipales para dar respuesta a los incidentes.

Uno de los árboles se desplomó en la 7ª avenida y 5ª calle de la zona 9 se desplomó un árbol y quedó obstaculizando los carriles izquierdos de cada sentido de la vía. El otro cayó en la 6ª avenida y vía 3, en la zona 4, también cerrando parcialmente el paso.

De acuerdo con datos de la Conred, en las últimas 24 horas se registraron 14 emergencias derivado de las lluvias, las cuales afectaron a 124 personas. Los departamentos donde ocurrieron los incidentes son: Guatemala (8), Chiquimula (2), Sacatepéquez (1), Sololá (1), Alta Verapaz (1) y Petén (1).

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