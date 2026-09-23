Federico Higuaín es despedido tras denuncia de una árbitra

El Columbus Crew decidió relevar a Federico Higuaín de su cargo como entrenador del equipo filial luego de que fuera señalado por un episodio de abuso físico y sexismo contra una árbitra. El incidente ocurrió el pasado 23 de agosto, después de un partido del Columbus Crew 2 en la MLS Next Pro, y salió a la luz tras un comunicado de la Asociación de Árbitros Profesionales de Estados Unidos (PSRA).
La PSRA denunció que un entrenador protagonizó dos actos deliberados de abuso físico y sexismo durante el saludo posterior a un encuentro. Según el sindicato, el técnico tomó la mano de la árbitra y la apretó con fuerza, negándose a soltarla pese a que la oficial se lo solicitó en tres ocasiones. La situación, de acuerdo con la denuncia, estuvo acompañada por el comentario: "No olvides que este es un juego de hombres". La asociación consideró insuficiente la suspensión inicial de dos partidos impuesta por la MLS Next Pro.
Federico Higuaín no seguirá en el Columbus Crew
Aunque el comunicado de la PSRA no mencionó el nombre del entrenador, medios estadounidenses identificaron posteriormente a Federico Higuaín como el técnico involucrado en el episodio. Tras conocer el caso, el Columbus Crew confirmó la salida del argentino, aunque el club no ofreció detalles específicos sobre el incidente. Issa Tall, gerente general de la institución, explicó que la decisión se tomó después de conversaciones con Higuaín y de una evaluación más amplia de su desempeño durante las últimas semanas.
"Determinamos que es lo mejor para nuestro Club, los jugadores y el personal de apoyo relevar a Federico Higuaín de sus responsabilidades", señaló Tall. El dirigente agregó que los estándares establecidos por la institución para quienes ejercen funciones de liderazgo no se cumplieron. Según información publicada por The Athletic, Higuaín habría mostrado resistencia a realizar una autocrítica o asumir responsabilidad por lo ocurrido durante las conversaciones posteriores al incidente y tampoco habría ofrecido una disculpa pública.
La salida pone fin a una etapa que había comenzado en enero de 2025, cuando Higuaín asumió la conducción del Columbus Crew 2. El argentino, de 41 años, tuvo una extensa trayectoria como futbolista, especialmente vinculada al Columbus Crew, donde disputó ocho temporadas y se convirtió en uno de los jugadores reconocidos por la afición. También pasó por River Plate, Nueva Chicago, América de México e Inter Miami, club en el que compartió vestuario con su hermano Gonzalo Higuaín. Tras retirarse en 2021, Federico continuó ligado al fútbol estadounidense y comenzó su carrera como entrenador.