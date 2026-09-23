Motorista a toda velocidad mientras su moto se incendiaba

Un video que circula en redes sociales muestra una situación de alto riesgo en la carretera que comunica La Choza con Santa Lucía Milpas Altas, donde un motorista fue captado mientras circulaba con la parte trasera de su motocicleta envuelta en humo y llamas.
En la grabación se observa cómo el motorista avanza a exceso de velocidad, mientras el fuego se mantiene en la parte posterior de la motocicleta. Pese a las llamas, continúa su recorrido sin aparentemente darse cuenta de lo que ocurre detrás de él.
La emergencia fue advertida por otros conductores que transitaban por el sector. Al percatarse del fuego, comenzaron a bocinarle para alertarlo, pero el motorista no reaccionó y siguió avanzando.
Según testigos, se alertó a cuerpos de socorro sobre lo ocurrido para que acudieran en busca del motorista. Sin embargo, se desconoce si los socorristas lograron darle alcance. Hasta el momento tampoco se ha informado si el conductor resultó afectado por las llamas.
¿Qué pudo provocar el fuego?
En el video se observa que el motorista llevaba una especie de equipaje en la parte trasera de la motocicleta, el cual aparentemente estaba muy cerca del escape. Esto pudo haber provocado que el material se incendiara debido a la alta temperatura de esa parte de la motocicleta. Sin embargo, se desconoce qué originó el fuego.
Ante este tipo de situaciones, autoridades recomiendan revisar periódicamente el sistema eléctrico y mecánico de las motocicletas, así como verificar que no existan fugas de combustible. También es importante comprobar que cualquier objeto que se transporte quede bien asegurado y alejado del escape y de otras partes que alcancen altas temperaturas.
Si durante el recorrido se detecta humo, olor a combustible o fuego, el conductor debe detenerse en un lugar seguro, apagar el motor y alejarse de la motocicleta. Continuar la marcha podría provocar que las llamas se extiendan y aumentar el riesgo para el conductor y otros usuarios de la carretera.