Jürgen Klopp impone nuevas reglas en la selección alemana

Jürgen Klopp comenzó a marcar su sello como nuevo entrenador de la selección de Alemania, no solo desde el aspecto táctico, sino también en la convivencia y las rutinas durante las concentraciones. De acuerdo con información publicada por Bild y difundida por otros medios internacionales, el técnico estableció una serie de normas que modifican algunos hábitos que los futbolistas mantenían bajo la conducción de Julian Nagelsmann. La puntualidad en las comidas, las restricciones en el uso de teléfonos móviles, las visitas familiares y hasta los cortes de pelo forman parte de las nuevas disposiciones.
Uno de los principales cambios estará relacionado con la dinámica dentro de las concentraciones. Los jugadores deberán acudir juntos y a la hora establecida al comedor para las cenas, dejando atrás la posibilidad de incorporarse de manera escalonada. Klopp considera que estos momentos pueden ser importantes para fortalecer la comunicación y los vínculos entre los integrantes del plantel. La intención es generar una mayor convivencia y establecer una dinámica colectiva que trascienda lo estrictamente deportivo.
Jürgen Klopp impone disciplina en Alemania
El uso de los teléfonos celulares también tendrá restricciones. Los dispositivos estarán prohibidos antes de los partidos, durante los masajes y en las sesiones de gimnasio, con el objetivo de evitar distracciones y aumentar la concentración. En esos espacios, el entrenador pretende que los futbolistas aprovechen el tiempo para interactuar entre ellos y mantenerse enfocados en la preparación. A estas medidas se suma la prohibición de recibir peluqueros en los hoteles de concentración, por lo que los jugadores deberán solucionar ese tipo de asuntos personales antes de incorporarse al equipo.
Las visitas de familiares y parejas también estarán sujetas a mayores limitaciones, especialmente durante los grandes torneos. La medida representa un cambio respecto al Mundial de 2026, cuando se permitió la presencia de familiares y parejas de los futbolistas bajo determinadas condiciones. Klopp busca que durante las competencias el grupo permanezca concentrado en sus objetivos y fortalezca una identidad colectiva. Estas reglas podrían tener especial relevancia de cara a la Eurocopa 2028, que se disputará en Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda.
Fuera de las normas de convivencia, Klopp también pretende transformar la identidad futbolística de Alemania. Según WELT, durante un retiro realizado en agosto en Blankenhain, el entrenador explicó a sus jugadores los principios que deberán aplicar, con especial énfasis en la presión tras pérdida y la responsabilidad defensiva de todo el equipo. "Durante 25 años, he estado formando equipos donde todos son responsables de la defensa. Todos. Siempre", afirmó Klopp, quien también instó a sus futbolistas a ayudarse mutuamente. Su propuesta, que describió como un "caos organizado", busca que Alemania tenga un estilo intenso, colectivo y reconocible desde sus primeros partidos bajo su dirección.