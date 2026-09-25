Chiquimula: Un capturado tras robo de vehículo

Las fuerzas de seguridad confirmaron la captura de un presunto delincuente y la recuperación de un automóvil con reporte de robo como resultado de un operativo que implementaron en el departamento de Chiquimula.
Según el reporte emitido por la Policía Nacional Civil (PNC), los agentes de la comisaría 23 implementaron las diligencias en esa localidad en seguimiento de la denuncia sobre el robo de un automóvil.
Las acciones de búsqueda permitieron ubicar el automotor, el cual ya circulaba con placas de circulación cambiadas.
Persecución y percance vial
Las autoridades le marcaron el alto al conductor del carro; sin embargo, este desobedeció la orden y continuó la marcha. En ese momento, se inició una persecución, en la que también participaba otro vehículo que presuntamente escoltaba al sospechoso.
Durante el seguimiento, ambos automotores colisionaron con un autopatrulla de la PNC, resultando un agente policial lesionado, quien fue trasladado a un centro asistencial y permanece estable.
Uno de los presuntos responsables ya ha sido capturado. El operativo continúa para localizar a otros posibles implicados.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7