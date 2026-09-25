 Cabezal bloquea conexión del Periférico hacia la Roosevelt
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Cabezal obstruye conexión del Periférico hacia calzada Roosevelt

Las diligencias en el área se mantienen para movilizar el obstáculo.

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El cabezal con fallas mecánicas permanece en el anillo Periférico, conexión hacia la calzada Roosevelt., PMT capitalina/Montejo
El cabezal con fallas mecánicas permanece en el anillo Periférico, conexión hacia la calzada Roosevelt. / FOTO: PMT capitalina/Montejo
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Un cabezal con fallas mecánicas se encuentra obstaculizando la conexión del anillo Periférico Norte hacia calzada Roosevelt Oriente, en la zona 11 de la Ciudad de Guatemala. Las complicaciones para circular por el sector se mantienen desde la madrugada de este viernes, 25 de septiembre.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) se encuentra en el lugar para agilizar la circulación y coordinar el retiro del obstáculo, con el objetivo de liberar lo antes posible este importante tramo.

Además, se coordinó el traslado de una grúa al sector para retirar el vehículo, pues este presenta problemas en la transmisión y no puede ser movilizado sin apoyo.

Las autoridades recomendaron a los conductores tomar precauciones al transitar por el sector mientras continúan las diligencias.

Otros incidentes de tránsito

Este viernes ocurrió un incendio de una motocicleta en la 20 calle y 24 avenida de la zona 10 de la Ciudad de Guatemala, en el tramo que conduce hacia la zona 14.

Por causas no establecidas, el vehículo de dos ruedas se prendió en llamas. Los Bomberos Municipales trasladaron unidades al sector y comenzaron de inmediato con las acciones para controlar la situación. Tras varios minutos, finalmente pudieron apagar el fuego.

En las redes sociales circulan las imágenes que muestran el momento en el que ocurrieron los hechos y cómo los socorristas hicieron lo necesario para atender la emergencia.

El hecho no dejó personas heridas, pues el motorista logró ponerse a salvo. Sin embargo, sí se tienen pérdidas materiales, ya que la motocicleta quedó totalmente destruida.

Por aparte, se informó que una mujer fue atropellada en la 6ª avenida y 6ª calle de la zona 10 de la Ciudad de Guatemala. Los bomberos atendieron a la persona afectada, ya que presentaba golpes en diferentes partes del cuerpo.

Las autoridades hicieron un llamado a los usuarios a conducir con precaución y seguir las indicaciones de los agentes de tránsito para evitar mayores inconvenientes en los sectores afectados.

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