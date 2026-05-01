Reclutador de pandilleros es expulsado hacia El Salvador

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) reportaron la captura de un hombre de origen salvadoreño que permanecía en el país de manera irregular y que según investigaciones, era reclutador de pandilleros de la Mara Salvatrucha. Las autoridades notificaron que el salvadoreño fue encontrado en la zona 1 de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango y que tras la aprehensión fue expulsado hacia El Salvador.
La PNC identificó al detenido como Óscar Ernesto Martínez Mendoza, alias "Neto", quien tenía el rango de "Homeboy" dentro de la "terrorista Mara Salvatrucha". Investigadores revelaron que el detenido había sido enviado al país con el propósito de reclutar miembros para el grupo criminal, con el fin de tomar el control de la frontera entre Guatemala y México.
Asimismo, los policías explicaron que el rango del supuesto reclutador significa "palabrero de calle", según el léxico que maneja el grupo pandillero. El detenido fue trasladado hasta la frontera de Guatemala y El Salvador, ubicada en el municipio de San Cristóbal, departamento de Jutiapa.
Las autoridades añadieron que el presunto pandillero era requerido por autoridades de El Salvador por tener una orden de captura por el delito de tráfico ilícito de carácter internacional. Martínez también era requerido por el delito de asesinato, desde el 31 de enero de 2024; ambas acusaciones fueron consignadas en una orden de detención girada por un juzgado de La Unión, El Salvador.
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Reclutador es el salvadoreño número 36 detenido en el país
La PNC estableció que, con Martínez, el número de salvadoreños detenidos en el país aumenta a 36 durante el presente año. La institución policial indicó que, de ese número de salvadoreños detenidos en Guatemala, 21 han sido expulsados y otros 15 guardan prisión en nuestro país por diferentes delitos.
Las autoridades indicaron que se realizan los trámites migratorios para hacer efectiva la expulsión del detenido y que la Policía Nacional Civil de El Salvador ya se prepara para recibir al hombre detenido en el territorio guatemalteco.