Pronostican condiciones más secas para el país

El informe, elaborado por el Comité Regional de Recursos Hidráulicos del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), en coordinación con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), pronostica menor cantidad de lluvia para el período de mayo a julio de 2026.
Para Guatemala, el análisis indica que durante estos meses la lluvia será menor a lo normal en varias regiones del país, principalmente en el Occidente, Centro, Sur y Oriente.
En contraste, sectores del Norte y Caribe podrían registrar condiciones cercanas a lo normal. También se espera que el inicio de la época de lluvias ocurra ligeramente antes en algunas zonas.
El informe también considera la presencia de una canícula más prolongada e intensa, la cual podría presentarse entre julio y agosto, generando períodos con poca o nula lluvia en medio de la época.
Esta condición puede impactar cultivos, disponibilidad de agua y provocar temperaturas más elevadas, por lo que es importante tomar medidas preventivas a nivel familiar y comunitario, indicó la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) en un comunicado.
La Conred recomienda ante el inicio de la época de lluvias, autoridades hacen un llamado a la población a prepararse con base en la más reciente perspectiva climática regional.
También fueron emitidas recomendaciones para la población en general con el fin de proteger su salud, entre estas:
- Evitar la exposición prolongada al sol.
- Mantenerse hidratada.
- Utilizar protector solar.
- Estar atenta a la información oficial emitida por la Conred e Insivumeh.