 Pronostican condiciones más secas para el país
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Pronostican condiciones más secas para el país

La presencia de una canícula más prolongada e intensa también puede impactar cultivos, disponibilidad de agua y provocar temperaturas más elevadas.

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Se considera la presencia de una canícula más prolongada e intensa., Captura de pantalla
Se considera la presencia de una canícula más prolongada e intensa. / FOTO: Captura de pantalla

El informe, elaborado por el Comité Regional de Recursos Hidráulicos del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), en coordinación con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), pronostica menor cantidad de lluvia para el período de mayo a julio de 2026.

Para Guatemala, el análisis indica que durante estos meses la lluvia será menor a lo normal en varias regiones del país, principalmente en el Occidente, Centro, Sur y Oriente.

En contraste, sectores del Norte y Caribe podrían registrar condiciones cercanas a lo normal. También se espera que el inicio de la época de lluvias ocurra ligeramente antes en algunas zonas.

El informe también considera la presencia de una canícula más prolongada e intensa, la cual podría presentarse entre julio y agosto, generando períodos con poca o nula lluvia en medio de la época.

Esta condición puede impactar cultivos, disponibilidad de agua y provocar temperaturas más elevadas, por lo que es importante tomar medidas preventivas a nivel familiar y comunitario, indicó la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) en un comunicado. 

La Conred recomienda ante el inicio de la época de lluvias, autoridades hacen un llamado a la población a prepararse con base en la más reciente perspectiva climática regional. 

También fueron emitidas recomendaciones para la población en general con el fin de proteger su salud, entre estas:

  • Evitar la exposición prolongada al sol.
  • Mantenerse hidratada.
  • Utilizar protector solar.
  • Estar atenta a la información oficial emitida por la Conred e Insivumeh.
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