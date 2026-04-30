 Arévalo finaliza con entrevistas a aspirantes a Fiscal General
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Arévalo finaliza con entrevistas a aspirantes a Fiscal General

Julio César Rivera Clavería y Néctor Guilebaldo de León Ramírez fueron los últimos aspirantes en ser entrevistados.

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Néctor Guilebaldo de León Ramírez y Julio César Rivera Clavería., Foto Omar Solís
Néctor Guilebaldo de León Ramírez y Julio César Rivera Clavería. / FOTO: Foto Omar Solís

El Presidente, Bernardo Arévalo, concluyó este jueves 30 de abril con las entrevistas a los seis aspirantes a fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) para el periodo 2026-2030.

Julio César Rivera Clavería y Néctor Guilebaldo de León Ramírez fueron los últimos aspirantes que acudieron al Palacio Nacional para exponer su plan de trabajo al Presidente, Bernardo Arévalo. 

Rivera Clavería, aspirante a Fiscal General, tras concluir entrevista con el mandatario indicó que Arévalo está interesado interesado en que los cambios en el Ministerio Público se produzcan en beneficio del país.


Mientras que Néctor Guilevaldo de León Ramírez, indicó que presentó su plan de trabajo al presidente,  "El reto es hacer mejor las cosas, hoy mejor que ayer", indica. 

Tras concluir las entrevistas con Rivera y de León, el mandatario, indicó que concluyó con el proceso de entrevistas.

"Con esto, damos paso a la siguiente etapa del proceso, a la espera de que se cumplan los plazos establecidos por ley para la presentación de impugnaciones.", indicó el mandatario a través de una publicación en X. 

Por mandato de la ley, al presidente le corresponde designar al fiscal general, un cargo que desde 2018 ocupa Consuelo Porras, cuyo mandato finalizará el próximo 16 de mayo tras dos períodos consecutivos y un intento fallido de repetir por tercera vez, marcado por denuncias locales e internacionales de posibles vínculos con la corrupción.

Arévalo explicó que la decisión de realizar en privado las entrevistas a los candidatos a fiscal obedece a que les consultará sobre su "estrategia" para "recuperar" al Ministerio Público, una institución que consideró que se encuentra "cooptada por redes político criminales".

El presidente deberá elegir a finales de semana al nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público de un listado que le fue propuesto y oficializado este martes por una comisión de postulación.

La nómina de seis candidatos está integrada por Gabriel Estuardo García Luna, Beyla Adaly Estrada, Carlos Alberto García Alvarado, César Augusto Ávila Aparicio, Julio César Rivera Clavería y Néctor Guilebaldo de León Ramírez.

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El diputado José Chic indicó que busca garantizar que no salga del país al dejar el cargo.

Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas, 89.7*

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