 Piden gestionar arraigo contra la fiscal general Consuelo Porras
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Piden gestionar arraigo contra la fiscal general Consuelo Porras

El diputado José Chic busca que la medida se aplicaría a partir del 17 de mayo, cuando finalice su gestión.

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La fiscal general, Consuelo Porras, vota el jueves 12 de febrero para la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad por parte del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG)., Omar Solís/Emisoras Unidas
La fiscal general, Consuelo Porras, vota el jueves 12 de febrero para la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad por parte del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG). / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El diputado José Chic solicitó a la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas que evalúe la emisión de una orden de arraigo contra la fiscal general Consuelo Porras, antes de dejar el cargo y en el marco de una denuncia presentada semanas atrás relacionadas con el caso "adopciones ilegales".

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