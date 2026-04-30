El diputado José Chic solicitó a la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas que evalúe la emisión de una orden de arraigo contra la fiscal general Consuelo Porras, antes de dejar el cargo y en el marco de una denuncia presentada semanas atrás relacionadas con el caso "adopciones ilegales".
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Piden gestionar arraigo contra la fiscal general Consuelo Porras
El diputado José Chic busca que la medida se aplicaría a partir del 17 de mayo, cuando finalice su gestión.
- por Nancy Alvarez
- 15:59, Abr 30 2026
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