 MP se pronuncia sobre no inclusión de Porras en nómina
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Tras no ser incluida en nómina, MP defiende trayectoria de Porras

El MP reiteró que la Corte de Constitucionalidad "ha sido clara" al establecer que, en este tipo de procesos, debe privilegiarse a los candidatos mejor calificados.

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La fiscal general, Consuelo Porras, expuso su plan de trabajo ante la comisión de postulación para buscar su reelección en el cargo., Omar Solís/Emisoras Unidas
La fiscal general, Consuelo Porras, expuso su plan de trabajo ante la comisión de postulación para buscar su reelección en el cargo. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El Ministerio Público (MP) emitió un pronunciamiento este martes, 21 de abril, luego de que la fiscal general, Consuelo Porras, no fuera incluida en la nómina de candidatos elaborada por la Comisión de Postulación para la elección del próximo jefe del ente investigador.

Por medio de su Departamento de Información y Prensa, la institución indicó que es respetuosa de las decisiones adoptadas por la Comisión; sin embargo, subrayó que el proceso de selección debe apegarse estrictamente a criterios objetivos, así como a los principios de mérito, capacidad e idoneidad.

En ese sentido, el MP destacó que Porras obtuvo la calificación más alta dentro del proceso de evaluación, lo cual consideró que refleja su trayectoria, experiencia y el cumplimiento de los requisitos legales establecidos.

Asimismo, recordó que la Corte de Constitucionalidad ha señalado en resoluciones previas que, en este tipo de procesos, debe privilegiarse a los candidatos mejor calificados, garantizando la transparencia, la objetividad y el respeto al debido proceso.

El Ministerio Público también enfatizó que Porras es la única fiscal general que ha sido reelecta, lo cual, a su criterio, evidencia su capacidad para el cargo. Añadió que durante su gestión se han alcanzado resultados en el fortalecimiento institucional, los cuales calificó como históricos, medibles y comprobables.

Postuladora define nómina de candidatos a Fiscal General; Porras no es incluida

Cuatro rondas de votación fueron necesarias para concluir la integración del listado de seis aspirantes a Fiscal General que será enviado al presidente Bernardo Arévalo, en el que no figura la actual jefa del MP, Consuelo Porras, quien buscaba su reelección.

Comisión integra nómina; Porras no alcanza votos

La Comisión de Postulación es la encargada de integrar la nómina de aspirantes que será enviada al Ejecutivo, que finalmente designará al próximo fiscal general para el período correspondiente. Ayer concluyó la integración de los seis candidatos finalistas, dejando fuera a la actual jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, quien buscaba su reelección para un tercer período.

En las cuatro rondas de votación que se llevaron a cabo por parte de los comisionados, la funcionaria recibió seis votos a favor y nueve en contra, lo cual no fue suficiente para ser incluida en el listado, ya que se requería el respaldo de al menos 10 integrantes de la postuladora.

La fiscal ha insistido en que su carrera profesional, formación académica y resultados que ha alcanzado en el MP la hacen una candidata idónea para seguir al frente de la institución.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

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