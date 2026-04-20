Postuladora integra nómina para elección de fiscal general

La comisión de postulación para la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) para el período 2026-2030 se encuentra reunida este lunes, 20 de abril, para desarrollar una de las fases finales del proceso, específicamente la integración de la nómina final de aspirantes que será enviada al presidente de la república, Bernardo Arévalo.
En la parte inicial de la sesión se explicó que, tomando en cuenta que solo habían sido nueve los profesionales que obtuvieron puntuaciones mayores a los 75 puntos que se fijaron como línea de corte para avanzar a la siguiente fase, se estarían incorporando otros tres (con puntuaciones mayores a 70) para sumar los 12 aspirantes y poder votar.
La primera de las aspirantes cuyo expediente se sometió a votación fue la actual titular del MP, Consuelo Porras, quien obtuvo la calificación más alta, de 92.33, durante la fase de evaluación con base en la tabla de gradación. Un total de nueve comisionados se pronunciaron en contra de su incorporación al listado final, mientras que seis la respaldaron. En ese contexto, en la ronda de votación inicial no se integró a la funcionaria a la nómina.
Después, se desarrolló la votación con respecto a César Augusto Ávila Aparicio, quien recibió 8 votos a favor y 7 en contra. Mientras que Brenda Dery Muñoz Sánchez fue respaldada por únicamente por 6 comisionados y Julio César Rivera Clavería por 9 integrantes de la postuladora, así que ninguno logró ingresar a la nómina en esa primera ronda.
Misma situación enfrentaron Walter Paulino Jiménez Texaj, con 5 votos a favor, Gabriel Estuardo García Luna, con 9 pronunciamientos de respaldo; y Néctor Guilebaldo de León Ramírez, con 6. Es decir que no alcanzaron la mayoría en esa primera ronda de votación.
José Manuel Quinto Martínez y Henry Alejandro Elías Wilson recibieron 7 votos a favor y 8 en contra. Por su parte, Raúl Estuardo López Rodríguez fue respaldado por 6 comisionados y 9 votaron en contra; y Zoila Tatiana Morales Valdizón recibió 9 votos a favor.
La única aspirante que ha recibido, hasta ahora, el respaldo necesario para ser parte del listado final es Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos, quien obtuvo 13 votos a favor y 2 en contra. De esta manera, se convirtió en la primera profesional incluida en la nómina.