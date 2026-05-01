 En imágenes, marcha del Día del Trabajo insta a la unidad
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En imágenes, marcha del Día del Trabajo insta a la unidad

Diferentes grupos sindicales marcharon en el Día del Trabajo instando a evitar abusos en contra de los trabajadores.

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Grande columnas de trabajadores recorrieron el trayecto de la zona 5 hacia la zona 1., Alex Meoño
Grande columnas de trabajadores recorrieron el trayecto de la zona 5 hacia la zona 1. / FOTO: Alex Meoño

La Marcha del Día del Trabajo llegó a la Plaza de la Constitución este viernes, 1 de mayo de 2026, tras un recorrido que se inició en la zona 5, frente al Monumento conocido como "El Muñecón". En el trayecto, los integrantes de la actividad fueron lanzando consignas de unidad, cantando que "el pueblo unido, jamás será vencido".

Asimismo, los manifestantes hicieron varios llamados a los empleadores para evitar abusos en contra de sus trabajadores. "Dios bendiga a la clase obrera del país; viva el 1 de mayo", declaró otra pancarta del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango.

En imágenes, marcha del Día del Trabajo insta a la unidad | Alex Meoño

En imágenes, marcha del Día del Trabajo insta a la unidad / Alex Meoño

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"Tierra, trabajo y dignidad para construir igualdad", afirmó una manta del Comité de Unidad Campesina (CUC) durante la manifestación del Día del Trabajo. Además, hicieron fuertes declaraciones en otra pancarta que afirmaba "las cuotas las descontaron, pero en la Finca San Gregorio Piedra Parada se las robaron".

Miles de trabajadores desfilaron por la 6a. avenida de la zona 4, zona 9 y zona 6 hasta llegar al Palacio Nacional de la Cultura donde también lanzaron otras consignas alusivas al Día del Trabajo. "No son delincuentes, son trabajadores con derechos", enfatizó otro de los mensajes durante la actividad.

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Sindicatos departamentales presentes en el Día del Trabajo

Durante el recorrido, el lente de Emisoras Unidas Digital captó la participación de varios grupos de trabajadores sindicalizados de los departamentos, entre ellos, integrantes del Sindicato de San Juan Chamelco, Sindicato de Trabajadores del Comercio de Esquipulas, Sindicato Gremial de Vendedores y Similares de la Cuarta Avenida del Municipio de Esquipulas, Chiquimula.

"Qué viva el primero de mayo", recitaba otra manta del Sindicato de Vendedores de Carchá, Alta Verapaz.

"El maestro necesita dignificación laboral. Diputados apoyen la iniciativa 6591", declararon en otro mensaje.

Finalmente, todos los grupos se reunieron en la Plaza de la Constitución para lanzar su mensaje de unidad y entonar el Himno Nacional de Guatemala.

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