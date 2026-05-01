Aumenta el tránsito vehicular en la carretera al Pacífico

El tránsito vehicular de la carretera al Pacífico aumentó de manera notable este viernes, 1 de mayo de 2026, según autoridades de tránsito de Villa Nueva. Dalia Santos, vocera vial de esa localidad, indicó que varios vehículos viajan con sentido sur, llevando una cantidad considerable de maletas.
En ese sentido, la comunicadora recomendó a los usuarios de la vía siempre manejar con precaución, evitar la ingesta de bebidas alcohólicas previo a tomar el volante y respetar los límites de velocidad.
Santos subrayó que la demanda en la carretera al Pacífico también se ve afectada en varios tramos por accidentes de tránsito. En uno de ellos, el Ministerio Público procesa un escenario en el que un motorista falleció por accidente.
El referido accidente de tránsito ocurrió en el kilómetro 13.5 de la ruta al Pacífico, en el sentido que va hacia el sur. Fiscales finalizaron el procesamiento del escenario, a eso de las 9:50 horas.
En otras noticias: Accidentes de motocicleta dejan un fallecido esta madrugada.
Más recomendaciones para viajar al Pacífico
Santos también solicitó a los usuarios de la vía no sobrecargar sus vehículos y hacer una revisión exhaustiva de los automotores previo a iniciar el viaje, para prevenir accidentes en las carreteras del país.
Agentes de la PMT de Villa Nueva apoyan el tránsito vehicular de la ruta al Pacífico, en dirección al sur, por medio de señales temporales y dirección vehicular.
Durante la mañana, se pudo apreciar que varios vehículos viajaban con maletas hacia el sur del país, posiblemente para aprovechar el asueto y el fin de semana en las playas del Pacífico.
Cabe destacar que durante la madrugada se reportaron tres accidentes de tránsito en esta carretera, dos que involucraron un total de tres motocicletas y uno en el que un picop chocó contra un barda de la Central de Mayoreo.