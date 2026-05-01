Accidentes de motocicleta dejan un fallecido esta madrugada

Autoridades viales del municipio de Villa Nueva reportaron que durante la madrugada de este viernes, 1 de mayo de 2026, ocurrieron tres accidentes de tránsito que involucraron motocicletas en diferentes puntos de la carretera al Pacífico. En uno de los incidentes, un hombre falleció, destacó el Cuerpo de Bomberos Municipales de la Ciudad de Guatemala.
La Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva (PMT) reportó que el accidente mortal ocurrió sobre el kilómetro 13.5 de la mencionada ruta y que la víctima murió a causa de politraumatismo, tras un fuerte golpe. Según las imágenes captadas por comunicadores de los rescatistas, el cuerpo de la víctima quedó tendido en el carril izquierdo, en el carril que va hacia el sur.
En el sector conocido como descenso de Villa lobos ocurrió el segundo de los accidentes de tránsito que según las imágenes, involucró a dos motocicletas del departamento de Tránsito de la PNC.
En este incidente se logra apreciar que un carro compacto también se vio afectado; las autoridades viales únicamente informaron que al lugar se coordinó la llegada de unidades de emergencia.
Asimismo, un picop chocó en contra de una baranda de contención sobre el ingreso a la Central de Mayoreo. Pese a lo aparatoso del impacto, las autoridades no reportaron personas heridas por lo ocurrido.
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Accidentes de tránsito en la Ciudad de Guatemala
Mientras tanto, en la Ciudad de Guatemala se reportó una fuerte colisión en la 3a. avenida y 19 calle de la zona 1. Bomberos Municipales reportaron el uso de equipo hidráulico para la extracción de un hombre atrapado entre los hierros retorcidos.
La víctima, de unos 36 años, fue atendida con los primeros auxilios por parte de los paramédicos y posteriormente fue trasladada a la sala de emergencias Hospital General San Juan de Dios.