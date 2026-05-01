 Bernardo Arévalo envía mensaje por el Día del Trabajo
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Mensaje de Arévalo por el Día del Trabajo: "Los derechos laborales no son concesión, sino lucha"

El mandatario aseguró que busca garantizar que el trabajo en Guatemala llegue a ser sinónimo de dignidad, justicia y oportunidades.

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El mandatario se refirió al Día del Trabajo por medio de sus redes sociales., Omar Solís/Emisoras Unidas
El mandatario se refirió al Día del Trabajo por medio de sus redes sociales. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El presidente, Bernardo Arévalo, envió un mensaje con motivo del Día Internacional del Trabajo, enfatizando que es una fecha que convoca a reconocer el valor de quienes, con su esfuerzo diario, sostienen y hacen avanzar al país. El mandatario agregó que esta fecha también es un recordatorio del compromiso irrenunciable que tiene el Estado de proteger a todos los habitantes de Guatemala, y de manera especial a la clase trabajadora.

Según el jefe del Ejecutivo, "ese compromiso nace de nuestra historia, de las conquistas alcanzadas desde la Revolución de Octubre, porque nos enseñó que los derechos laborales no son una concesión otorgada por las autoridades, sino el fruto de la lucha, la organización y la convicción de quienes han defendido la dignidad del trabajo".

"Hoy más que nunca, esa responsabilidad implica honrar esa historia y seguir trabajando para garantizar que el trabajo en Guatemala llegue a ser sinónimo de dignidad justicia y oportunidades para todos", afirmó Arévalo con respecto al Día del Trabajo.

El gobernante finalizó exclamando: "Qué viva la clase trabajadora, que viva Guatemala".

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Actividades por el Día del Trabajo

Dentro de las actividades por el Día Internacional del Trabajo, varios agremiados a grupos sindicales salieron a conmemorar la fecha con la tradicional marcha en la que aprovecharon para lanzar consignas a favor de la clase trabajadora.

Durante el evento, los manifestantes instaron a respetar el derecho de los trabajadores y llamaron al sector patronal para evitar abusos en contra de los obreros.

"Somos trabajadores, no colaboradores", afirmaba una manta que los trabajadores portaron durante el recorrido de la manifestación pacífica del Día Internacional del Trabajo.

Los organizadores de la marcha del Día del Trabajo calcularon que en la actividad participaron al menos 400 grupos de sindicalistas, y entre 25 mil y 30 mil personas. La marcha arrancó frente al Monumento al Trabajo, mejor conocido como Muñecón, en la zona 5 y finalizó frente al Palacio Nacional de la Cultura.

Marcha del Día del Trabajo insta a la unidad | Alex Meoño

Marcha del Día del Trabajo insta a la unidad / Alex Meoño

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Marcha del Día del Trabajo insta a la unidad | Alex MeoñoAlex Meoño

Marcha del Día del Trabajo insta a la unidad / Alex MeoñoAlex Meoño

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