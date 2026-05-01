 San José Pinula: Investigan tiroteo que dejó dos fallecidos
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San José Pinula: Investigan tiroteo que dejó dos fallecidos

Vecinos de la colonia residencial Las Mercedes 1, de San José Pinula, reportaron la agresión armada a los Bomberos Voluntarios.

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Técnicos en urgencias médicas confirmaron el desceso de las dos vícitmas del ataque armado., Bomberos Voluntarios.
Técnicos en urgencias médicas confirmaron el desceso de las dos vícitmas del ataque armado. / FOTO: Bomberos Voluntarios.

Vecinos alarmados hicieron llamados constantes al teléfono 122 de Bomberos Voluntarios para reportar que un tiroteo había dejado dos heridos dentro de una vivienda de la colonia residencial Hacienda Las Mercedes 1, del municipio de San José Pinula, departamento de Guatemala. El vocero de ese cuerpo de rescatistas, Víctor Gómez, confirmó que cuando los paramédicos llegaron a la residencia, constataron que las dos víctimas habían fallecido.

Gómez precisó que Técnicos en Urgencias Médicas, al mando del oficial González, fueron quienes atendieron el hecho, a bordo de la 1131. Al ingresar al inmueble, encontraron a una mujer y un hombre en el suelo, pero al hacer una revisión, constataron que ya no contaban con signos vitales.

El comunicador indicó que ambas víctimas carecían de signos vitales a causa de varios impactos de heridas causadas por proyectil de armas de fuego y por ello los rescatistas coordinaron el apoyo de las autoridades en San José Pinula.

Las personas fallecidas en San José Pinula son un hombre y una mujer, quienes fueron identificados como Mayra Nineth Lucas, de 41 años de edad y José Anibal Pérez, también de 41 años.

Gómez aseguró que fueron rescatistas de las compañías 127 y 69 los que atendieron la emergencia en el sector. 

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En uno de los ataques armados murió un hombre, específicamente en el municipio de Tiquisate, departamento de Escuintla.

Primeras investigaciones por crimen en San José Pinula

Al lugar acudieron autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP) para realizar las primeras investigaciones.

Según la PNC, el caso está en proceso de investigación y preliminarmente se conoce que el asesinato habría sido cometido por seis hombres que ingresaron en un vehículo tipo picop de color blanco. Testimonios de primera mano indicaron que los presuntos responsables iban vestidos como agentes policiales e indicaron que iban con el fin de realizar un allanamiento.

Sin embargo, testigos afirmaron que la mujer fallecida fue amarrada, bajo amenazas de muerte, y que los agresores sustrajeron varias partencias del interior del inmueble. Posteriormente, dispararon en contra de sus víctimas hasta causarles la muerte.

Las autoridades continúan recabando evidencias y realizando procedimientos de investigación para reportar que fue lo que ocurrió en este residencial de San José Pinula. En el proceso, la PNC analizará las grabaciones de las cámaras del lugar para constatar lo ocurrido y tratar de dar con los responsables del hecho violento.

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Bomberos Voluntarios llegaron al inmueble tras recibir varios llamados de alerta. - Bomberos Voluntarios.

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