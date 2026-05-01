 Capturan a 4 presuntos sicarios en la capital y Escuintla
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Capturan a cuatro presuntos sicarios en la capital y Escuintla

En uno de los ataques armados murió un hombre, específicamente en el municipio de Tiquisate, departamento de Escuintla.

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Dos presuntos sicarios fueron detenidos en Escuintla., PNC de Guatemala.
Dos presuntos sicarios fueron detenidos en Escuintla. / FOTO: PNC de Guatemala.

Después de una balacera en el sector lll, de la la colonia Las Margaritas, El Búcaro, zona 12 de Villa Nueva, dos presuntos sicarios fueron detenidos por las fuerzas de seguridad. Entre los capturados figura un adolescente que fue remitido hacia un juzgado de menores en conflicto con la ley penal.

Ambos son señalados de haber perpetrado un ataque armado en contra de pandilleros rivales, con saldo de tres heridos que fueron trasladados hacia un centro asistencial. La PNC indicó que ambos implicados pertenecen al grupo pandillero de la Mara Salvatrucha.

Las autoridades aseguraron que, de los dos presuntos sicarios, uno ya estuvo en prisión por el delito de asesinato. En el lugar del operativo también se les decomisaron dos armas de fuego sin licencia de portación, siete municiones y un cargador.

El operativo fue efectuado por agentes de la comisaría 14 en el sector de Villa Nueva. El adulto fue identificado únicamente como Erick de 29 años; agentes de la PNC lo trasladaron hacia al Torre de Tribunales para conocer las razones por las que fue detenido.

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Presuntos sicarios capturados en Escuintla

La PNC también capturó a dos presuntos sicarios tras un hecho de violencia ocurrido en el municipio de Tiquisate, departamento de Escuintla. Agentes de la localidad activaron protocolos de seguridad y detuvieron a los dos sospechosos, cuando intentaban escapar en una motocicleta.

Las autoridades consideran que los detenidos podrían ser los responsables de asesinar a un hombre en esa localidad. Los detenidos fueron identificados como Herson "N", de 37 años, y Eddy "N", de 24 años, alias "Coyota"; la detención se ejecutó en la calzada Jerusalén.

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