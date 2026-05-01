 Ladrones arrebatan celular a motorista en pleno recorrido
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Video: Ladrones arrebatan celular a motorista en pleno recorrido

Las imágenes muestran como el celular es arrebatado a un motorista, en pleno tráfico del Anillo Periférico.

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Los ladrones arrebataron el celular a su propietario, aprovechando que tenían una motocicleta con más alto cilindraje., Captura de pantalla.
Los ladrones arrebataron el celular a su propietario, aprovechando que tenían una motocicleta con más alto cilindraje. / FOTO: Captura de pantalla.

Imágenes captadas por un video se volvieron tendencia porque muestran como el conductor de una motocicleta fue víctima del robo de su celular en pleno movimiento, cuando circulaba por el Anillo Periférico, en dirección hacia la calzada San Juan y calzada Roosevelt.

El clip muestra que el conductor del vehículo de dos ruedas buscaba alguna ubicación en el aparato, que estaba fijado a la motocicleta gracias a un soporte especial. Pese a que circulaba en ese momento, de la nada apareció otra motocicleta con dos hombres y uno de ellos retiró el aparato del soporte y escaparon a toda velocidad.

Pese a que el motorista afectado trató de perseguirlos para darles alcance y posiblemente recuperar su celular, eso fue imposible, debido a que el vehículo de los ladrones fue más rápido, porque posiblemente se trataba de una motocicleta de alto cilindraje.

Las imágenes muestran que el despojo del celular ocurrió en un tramo del Periférico que pertenece a la zona 7 capitalina. El robo del celular ocurrió en un momento de la noche en el que se nota que había poco congestionamiento.

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Otro robo de celular en similares características

El pasado 21 de marzo también se hicieron virales otras imágenes de un robo de celular en similares circunstancias. En esa ocasión, otro motorista viajaba por la misma vía y dos motoristas le quitaron su celular, desde el soporte especial, y escaparon rápidamente.

En contraste, la víctima de ese robo optó por dejarlos ir, posiblemente para evitar represalias violentas en su contra.

Ambas imágenes muestran que los ladrones necesitaron pocos segundos para hacerse del celular de las víctimas. Los dos hechos registrados en esta vía de la Ciudad de Guatemala tuvieron lugar durante la noche.

Por el momento, las autoridades no se han pronunciado por este tipo de robos. En las imágenes no se logra apreciar el número de placas de la motocicleta utilizada para cometer el hecho.

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