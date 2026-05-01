Sorteo de la Copa Centroamericana 2026 será el 26 de mayo

Concacaf anunció los procedimientos que regirán durante el sorteo de la Copa Centroamericana Concacaf 2026. El sorteo de la cuarta edición de este torneo regional, que sirve como clasificatorio para la Copa de Campeones Concacaf 2027, determinará los grupos y los enfrentamientos que definirán el camino de cada club participante hacia la Final. Por Guatemala, de momento, los clasificados son Antigua y Municipal como campeón y subcampeón del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional, respectivamente.
El sorteo oficial de la Copa Centroamericana 2026 se llevará a cabo el martes 26 de mayo en Miami, Florida, Estados Unidos. Los aficionados podrán seguir este evento en directo a través de los socios de televisión de Concacaf y del canal de YouTube de la confederación, a partir de las 18:00 horas.
La edición de 2026 de la Copa Centroamericana de la Concacaf ya cuenta con 13 clubes centroamericanos que han asegurado su plaza. Entre algunos de los clubes participantes que ya aseguraron su puesto en el torneo destaca el tricampeón Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, que aspira a retener el título. El Club Olimpia y Motagua de Honduras, Luis Ángel Firpo y FAS de El Salvador, Antigua y el Municipal de Guatemala, el Alianza FC, una nueva incorporación desde Panamá, y el representante de Belice, el Verdes F. C, entre otros, también competirán en 2026.
Procedimiento del sorteo del 26 de mayo de 2026
El sorteo se realizará mediante un sistema que emplea cinco bombos. Los 20 clubes participantes se distribuirán en cinco bombos de acuerdo con su ranking de clubes Concacaf del 25 de mayo de 2026, de la siguiente manera:
- Bombo 1: Los cuatro clubes mejor clasificados
- Bombo 2: Los siguientes cuatro clubes mejor clasificados
- Bombo 3: Los siguientes cuatro clubes mejor clasificados
- Bombo 4: Los siguientes cuatro clubes mejor clasificados
- Bombo 5: Los cuatro clubes peor clasificados
El sorteo comenzará seleccionando aleatoriamente una esfera del bombo 1 y asignando ese club al grupo A, en la posición A1. Este proceso se repetirá para todas las esferas del bombo 1, colocando a los clubes en orden secuencial en la posición 1 de los grupos B, C y D.
Se seguirá el mismo procedimiento para los bombos 2, 3, 4 y 5, utilizando las posiciones de los grupos 2, 3, 4 y 5, respectivamente. Al finalizar el sorteo, cada grupo contendrá un club de cada bombo y no más de dos clubes de la misma Asociación Miembro.
La Concacaf publicará la posición final de los bombos en los días previos al sorteo oficial.
Formato de competencia
El torneo comenzará con una fase de grupos compuesta por cuatro grupos de cinco clubes cada uno. En esta primera ronda, los clubes se enfrentarán una vez a cada equipo de su grupo, lo que suma un total de cuatro partidos por club (dos como local y dos como visitante) a lo largo de las cinco semanas programadas.
- Semana 1: 28-30 de julio de 2026
- Semana 2: 4-6 de agosto de 2026
- Semana 3: 11-13 de agosto de 2026
- Semana 4: 18-20 de agosto de 2026
- Semana 5: 25-27 de agosto de 2026
Tras la fase de grupos, los dos primeros clasificados de cada grupo avanzarán a la fase de eliminación directa. Esta etapa constará de partidos de ida y vuelta, comenzando con los cuartos de final, seguidos de las semifinales y el play-in, y concluyendo con la final, en la que se coronará al campeón de Centroamérica.
- Cuartos de final: 8-10 de septiembre y 15-17 de septiembre de 2026
- Semifinales y play-in: 20-22 de octubre y 27-29 de octubre de 2026
- Finales: 2 de diciembre y 6 de diciembre de 2026
Además, los semifinalistas y los dos ganadores del play-in (un total de seis clubes) clasificarán a la Copa de Campeones Concacaf 2027. El campeón también obtendrá un pase directo a los octavos de final de la máxima competencia de la Confederación, que reúne a 27 clubes.