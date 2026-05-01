 Sorteo de la Copa Centroamericana 2026 será el 26 de mayo
Deportes

¡Ya se conoce la fecha para el sorteo de la Copa Centroamericana 2026!

Por Guatemala, de momento, los clasificados son Antigua y Municipal, campeón y subcampeón del Apertura 2025.

Compartir:
Sorteo de Copa Centroamericana será el 26 de mayo 2026
Sorteo de Copa Centroamericana será el 26 de mayo 2026 / FOTO: Concacaf

Concacaf anunció los procedimientos que regirán durante el sorteo de la Copa Centroamericana Concacaf 2026. El sorteo de la cuarta edición de este torneo regional, que sirve como clasificatorio para la Copa de Campeones Concacaf 2027, determinará los grupos y los enfrentamientos que definirán el camino de cada club participante hacia la Final. Por Guatemala, de momento, los clasificados son Antigua y Municipal como campeón y subcampeón del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional, respectivamente. 

El sorteo oficial de la Copa Centroamericana 2026 se llevará a cabo el martes 26 de mayo en Miami, Florida, Estados Unidos. Los aficionados podrán seguir este evento en directo a través de los socios de televisión de Concacaf y del canal de YouTube de la confederación, a partir de las 18:00 horas.

La edición de 2026 de la Copa Centroamericana de la Concacaf ya cuenta con 13 clubes centroamericanos que han asegurado su plaza. Entre algunos de los clubes participantes que ya aseguraron su puesto en el torneo destaca el tricampeón Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, que aspira a retener el título. El Club Olimpia y Motagua de Honduras, Luis Ángel Firpo y FAS de El Salvador, Antigua y el Municipal de Guatemala, el Alianza FC, una nueva incorporación desde Panamá, y el representante de Belice, el Verdes F. C, entre otros, también competirán en 2026.

¡Alajuelense, tricampeón de la Copa Centroamericana!

Xelajú luchó hasta el final y se quedó a un paso del título, cayendo en penales ante la Liga Deportiva Alajuelense.

Procedimiento del sorteo del 26 de mayo de 2026

El sorteo se realizará mediante un sistema que emplea cinco bombos. Los 20 clubes participantes se distribuirán en cinco bombos de acuerdo con su ranking de clubes Concacaf del 25 de mayo de 2026, de la siguiente manera:

  • Bombo 1: Los cuatro clubes mejor clasificados
  • Bombo 2: Los siguientes cuatro clubes mejor clasificados
  • Bombo 3: Los siguientes cuatro clubes mejor clasificados
  • Bombo 4: Los siguientes cuatro clubes mejor clasificados
  • Bombo 5: Los cuatro clubes peor clasificados

El sorteo comenzará seleccionando aleatoriamente una esfera del bombo 1 y asignando ese club al grupo A, en la posición A1. Este proceso se repetirá para todas las esferas del bombo 1, colocando a los clubes en orden secuencial en la posición 1 de los grupos B, C y D.

Se seguirá el mismo procedimiento para los bombos 2, 3, 4 y 5, utilizando las posiciones de los grupos 2, 3, 4 y 5, respectivamente. Al finalizar el sorteo, cada grupo contendrá un club de cada bombo y no más de dos clubes de la misma Asociación Miembro.

La Concacaf publicará la posición final de los bombos en los días previos al sorteo oficial.

Foto embed
Xelajú es el actual subcampeón de Copa Centroamericana, y colocó varios jugadores en el once ideal - Concacaf

Formato de competencia

El torneo comenzará con una fase de grupos compuesta por cuatro grupos de cinco clubes cada uno. En esta primera ronda, los clubes se enfrentarán una vez a cada equipo de su grupo, lo que suma un total de cuatro partidos por club (dos como local y dos como visitante) a lo largo de las cinco semanas programadas.

  • Semana 1: 28-30 de julio de 2026
  • Semana 2: 4-6 de agosto de 2026
  • Semana 3: 11-13 de agosto de 2026
  • Semana 4: 18-20 de agosto de 2026
  • Semana 5: 25-27 de agosto de 2026

Tras la fase de grupos, los dos primeros clasificados de cada grupo avanzarán a la fase de eliminación directa. Esta etapa constará de partidos de ida y vuelta, comenzando con los cuartos de final, seguidos de las semifinales y el play-in, y concluyendo con la final, en la que se coronará al campeón de Centroamérica.

  • Cuartos de final: 8-10 de septiembre y 15-17 de septiembre de 2026
  • Semifinales y play-in: 20-22 de octubre y 27-29 de octubre de 2026
  • Finales: 2 de diciembre y 6 de diciembre de 2026

Además, los semifinalistas y los dos ganadores del play-in (un total de seis clubes) clasificarán a la Copa de Campeones Concacaf 2027. El campeón también obtendrá un pase directo a los octavos de final de la máxima competencia de la Confederación, que reúne a 27 clubes.

En Portada

Sindicalistas conmemoran el Día del Trabajo con marchat
Nacionales

Sindicalistas conmemoran el Día del Trabajo con marcha

08:56 AM, Mayo 01
Descubre en qué lugar se celebrará la tercera etapa de la Vuelta Bantrabt
Deportes

Descubre en qué lugar se celebrará la tercera etapa de la Vuelta Bantrab

07:26 AM, Mayo 01
Capturan a cuatro presuntos sicarios en la capital y Escuintlat
Nacionales

Capturan a cuatro presuntos sicarios en la capital y Escuintla

08:46 AM, Mayo 01
Accidentes de motocicleta dejan un fallecido esta madrugadat
Nacionales

Accidentes de motocicleta dejan un fallecido esta madrugada

07:13 AM, Mayo 01
¡Ya se conoce la fecha para el sorteo de la Copa Centroamericana 2026!t
Deportes

¡Ya se conoce la fecha para el sorteo de la Copa Centroamericana 2026!

09:44 AM, Mayo 01

Temas

GuatemalaFútbolDestacadas#liganacionalMundial 2026Fiscal GeneralLiga NacionalReal MadridMinisterio PúblicoNoticias de GuatemalaFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos