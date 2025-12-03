¡Alajuelense, tricampeón de la Copa Centroamericana!

La Liga Deportiva Alajuelense volvió a demostrar su hegemonía en el fútbol regional al proclamarse tricampeón de la Copa Centroamericana 2025, luego de una electrizante final ante el Xelajú MC. El conjunto manudo selló su coronación en una dramática tanda de penales, reafirmando el dominio que ha mantenido desde 2023, cuando inició esta racha histórica. Con temple, disciplina y una mentalidad ganadora, Alajuelense consiguió su tercer título consecutivo y consolidó una era dorada para su institución.
La final estuvo cargada de emoción y tensión, especialmente para el Xelajú MC, que buscaba revancha histórica tras haber perdido su primera final internacional en 1982 contra el Real España. Cuarenta y tres años después, los superchivos volvieron a quedarse a un paso de la gloria, esta vez ante su propia afición, que colmó el estadio con la esperanza de ver al equipo levantar su primer trofeo regional. A pesar de su esfuerzo y entrega, el destino les volvió la espalda en un desenlace que dejó al público con un sabor agridulce.
Alajuelense vuelve a tocar la gloria
Alajuelense, por su parte, llegaba a esta final cargado de experiencia y confianza, después de haber conquistado las dos primeras ediciones del torneo en 2023 y 2024 ante el Real Estelí. Con una plantilla sólida y bien dirigida, el club rojinegro cumplió con la expectativa y sumó una nueva página gloriosa a su historia futbolística. Este tricampeonato no solo enaltece el nombre de la institución, sino que también la reafirma como uno de los clubes más competitivos y consistentes de la región.
Xelajú, aunque se quedó sin el ansiado título, realizó una campaña destacada que le permitió asegurar su clasificación a la Concachampions 2026. La afición, que sacrificó horas de sueño y trabajo para apoyar a su equipo, reconoció el esfuerzo del plantel, aunque quedó con la sensación de que merecieron algo más.
Ahora, los superchivos deberán pasar la página rápidamente y enfocarse en la liguilla del fútbol guatemalteco, donde buscarán capitalizar el buen nivel mostrado en esta competencia internacional.