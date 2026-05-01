Accidente de microbús deja dos heridos en ruta al Atlántico

Bomberos Municipales Departamentales atendieron la colisión de un microbús durante la mañana de este viernes, 1 de mayo de 2026, en el kilómetro 48 de la ruta al Atlántico. La emergencia fue atendida por personal especializado de la estación de San Antonio La Paz, a bordo de la unidad AD-39.
Los rescatistas indicaron que a los afectados se les dio atención prehospitalaria y se atendió a dos heridos que posteriormente fueron trasladados a la emergencia del Hospital Nacional de Guastatoya.
Según las imágenes compartidas por los rescatistas, el frente del microbús quedó con serios daños tras la colisión. A simple vista se puede ver como el vidrio frontal quedó totalmente destruido, así como el faro izquierdo de la unidad.
Los paramédicos trabajaron por varios minutos en el lugar para extraer a los afectados y estabilizarlos fuera del vehículo. En las imágenes se logra apreciar como los rescatistas trabajan con los usuarios del transporte, a quienes colocaron en camillas para después llevarlos al citado centro asistencial.
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Colisión afecta la ruta a El Salvador
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL) también reportó que en el kilómetro 58 de la carretera a El Salvador ocurrió una colisión entre un tráiler y un vehículo tipo sedán, sin que se reportaran personas heridas.
Sin embargo, las autoridades indicaron que el incidente afectó de manera temporal el carril que conduce hacia el oriente. Agentes de PROVIAL llegaron al lugar del percance para instalar señales de tránsito, mientras se realizan las maniobras para retirar los obstáculos de la vía.
En este tramo carretero únicamente quedó habilitado uno de los dos carriles, por lo que los agentes viales dan indicaciones para alternar el paso en ambos sentidos.