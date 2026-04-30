 Orquesta Sinfónica Nacional dará segundo concierto tributo de Star Wars
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Orquesta Sinfónica Nacional dará segundo concierto tributo de Star Wars

Tras agotar entradas para el primer show, la agrupación musical añade una función más para los fans de la saga galáctica en el Teatro Nacional.

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Star Wars OSN, Facebook
Star Wars OSN / FOTO: Facebook

La Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) anunció una nueva fecha para el esperado concierto tributo a la emblemática saga de ciencia ficción Star Wars, que se llevará a cabo el próximo martes 5 de mayo en el Teatro Nacional.

La decisión de habilitar un segundo evento surge tras la alta demanda de entradas, ya que los boletos para la primera función, prevista para el 30 de abril, se agotaron rápidamente en todas las localidades disponibles.

La Gran Sala "Efraín Recinos" del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias abrirá sus puertas a los fans de Star Wars y a quienes desean disfrutar, en vivo, de la legendaria banda sonora compuesta por John Williams, considerado uno de los pilares de la música de cine.

Las composiciones de Williams para Star Wars se han consolidado como algunas de las más reconocidas y admiradas en la industria de Hollywood, logrando trascender generaciones.

La OSN busca ofrecer una experiencia inolvidable, en la cual la música orquestal y la emoción de la saga se fusionarán en una interpretación de alta calidad.

El repertorio selecciona las piezas más icónicas, prometiendo transportar al público al universo creado por George Lucas a través del poder de la interpretación sinfónica.

Detalles de la nueva función y venta de boletos

El concierto iniciará a las 20:00 horas, permitiendo a los asistentes disfrutar de una noche llena de emociones y recuerdos ligados a la historia galáctica. La preventa de boletos se realizará exclusivamente de forma presencial en el Conservatorio Nacional de Música, en horario de 10:00 a 16:00 horas, y el pago debe hacerse únicamente en efectivo.

Los precios de las entradas varían según la ubicación:

  • Platea: Q200
  • Balcones I: Q150
  • Balcones II: Q100

Con esta nueva oportunidad, la OSN amplía el acceso a quienes no lograron adquirir sus boletos para la función original. 

Las expectativas crecen en torno al evento, que promete congregar a cientos de seguidores entusiastas, mezclando la pasión por la música sinfónica y la fascinación por la saga.

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