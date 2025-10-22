 Ricardo Arjona comienza ensayos en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias
Ricardo Arjona comienza ensayos en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias

El cantautor guatemalteco compartió imágenes de su ensayo en la Gran Sala Efraín Recinos del Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias.

El cantautor compartió imágenes de su ensayo.
El cantautor compartió imágenes de su ensayo. / FOTO: Foto Instagram Ricardo Arjona

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona comenzó los ensayos para su residencia musical en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. 

En una publicación reciente en redes sociales, Arjona compartió fotografías y videos en donde se le ve en la Gran Sala Efraín Recinos del Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias. 

"A veces, como en la vida, hay que sentarse en la silla del otro.", escribió en la publicación de Instagram. 

 

Con más de 80 millones de discos vendidos, Ricardo Arjona ha llevado el nombre de Guatemala a escenarios internacionales, y su decisión de iniciar su nueva gira en su tierra natal ha sido recibida con entusiasmo por el público y las autoridades.

Los conciertos en el Teatro Nacional prometen ser uno de los eventos culturales más importantes del 2025, fortaleciendo el vínculo entre arte, identidad y orgullo guatemalteco.

Residencia especial

La residencia de Ricardo Arjona en Guatemala marcará un hito en su trayectoria, al tratarse de una serie de conciertos que se realizarán durante los próximos meses en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Foto embed
El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona compartió con sus seguidores imágenes previo a su residencia musical en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. - Foto Instagram Ricardo Arjona

Los espectáculos comenzarán el 31 octubre de 2025 y prometen una experiencia íntima y única para sus fanáticos, con un recorrido por los grandes éxitos del artista y nuevas versiones de sus canciones más emblemáticas.

El proyecto forma parte de una propuesta especial que Ricardo Arjona concibió para celebrar su carrera de más de tres décadas en la música, y rendir homenaje a sus raíces guatemaltecas.

Ricardo Arjona recorre las calles de Guatemala a pocos días de iniciar su residencia

El cantautor ya se encuentra en Guatemala y en sus redes sociales compartió su experiencia al dirigirse a su primer ensayo.

