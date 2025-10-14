Ricardo Arjona explora Guatemala antes de su residencia

Ricardo Arjona disfruta su estancia en Guatemala y se prepara para iniciar su residencia musical en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona volvió a su tierra natal y compartió con sus seguidores un emotivo mensaje sobre su estadía en el país, a pocos días de dar inicio a su esperada residencia musical en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
En una publicación reciente en redes sociales, Arjona compartió fotografías y videos y escribió: "Cosas de Guate. Empezó la historia. Felices y ocupados, como debe de ser. Con los pies en la tierra, y cuando se le empieza a olvidar a uno, siempre hay un buen samaritano que te lo viene a recordar".
El artista, conocido por su estilo poético y su cercanía con las raíces guatemaltecas, mostró su entusiasmo por reencontrarse con su país, luego de varios meses de presentaciones internacionales.
Sus seguidores reaccionaron con miles de comentarios, celebrando su regreso y deseándole éxito en esta nueva etapa de su carrera.
Una residencia especial en su tierra
La residencia de Ricardo Arjona en Guatemala marcará un hito en su trayectoria, al tratarse de una serie de conciertos que se realizarán durante los próximos meses en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
Los espectáculos comenzarán el 31 octubre de 2025 y prometen una experiencia íntima y única para sus fanáticos, con un recorrido por los grandes éxitos del artista y nuevas versiones de sus canciones más emblemáticas.
El proyecto forma parte de una propuesta especial que Ricardo Arjona concibió para celebrar su carrera de más de tres décadas en la música, y rendir homenaje a sus raíces guatemaltecas.
Un regreso lleno de nostalgia y gratitud
En los últimos días, Arjona ha sido visto recorriendo las calles de la capital guatemalteca, manejando su propio vehículo y compartiendo escenas cotidianas que reflejan su conexión con el país que lo vio nacer.
Su publicación "Cosas de Guate" despertó una ola de comentarios llenos de orgullo nacional. Muchos guatemaltecos destacaron la sencillez del cantautor y su cariño por la tierra que inspiró muchas de sus letras.
"Ver a Ricardo disfrutando de Guatemala nos llena de emoción. Siempre ha llevado el nombre del país en alto", escribió uno de sus seguidores en redes.
Con más de 30 años de trayectoria artística, Ricardo Arjona se ha consolidado como uno de los cantautores latinoamericanos más influyentes. Su música ha trascendido fronteras con temas como "El problema", "Mujeres", "Historia de taxi", "Fuiste tú" y "Dime que no", entre muchos otros.
Su capacidad para combinar letras profundas con melodías envolventes le ha ganado múltiples premios y una base de admiradores que lo sigue fielmente en toda Iberoamérica.
Mira también:
@emisorasunidas897
En Grupo Emisoras Unidas cumplimos 61 años de conectar con los guatemaltecos 💛🎙️🥳 . . #GrupoEmisorasUnidas #GEU #EmisorasUnidas #ILoveRadio♬ sonido original - Emisoras Unidas