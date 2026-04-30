 Gobierno advierte sobre alarmas falsas en Escuelas
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Gobierno pide responsabilidad ante alarmas falsas que generan temor en escuelas

Los ministros de Gobernación y Educación hicieron un llamado para evitar que se compartan mensajes falsos de supuestas amenazas a centros educativos.

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Los ministros de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y de Educación, Anabella Giracca., Gobierno de Guatemala
Los ministros de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y de Educación, Anabella Giracca. / FOTO: Gobierno de Guatemala

Los ministros de Gobernación, Marco Antonio Villeda; y de Educación, Anabella Giracca, hicieron un llamado este jueves 30 de abril para evitar que se compartan mensajes falsos de supuestas amenazas a centros educativos.

Por medio de un video difundido en redes sociales institucionales, los funcionarios enfatizaron que la seguridad de la comunidad educativa no es un juego. El mensaje surgió luego de las alertas por el supuesto reto denominado "Tiroteo Mañana", que se ha difundido en los establecimientos.

La titular del Mineduc mencionó que en los últimos días se ha visto una tendencia copiada de otros países que consiste en sembrar mensajes alarmistas que hablan de supuestos tiroteos o amenazas en centros educativos. "Estos mensajes generan miedo, angustian a familias, docentes y estudiantes", enfatizó.

En ese sentido, la funcionaria hizo un llamado a los directores de centros educativos, padres y madres para que hablen con sus hijos, estén atentos e informen adecuadamente a los estudiantes y a la comunidad educativa para evitar que en sus establecimientos se repitan esas malas prácticas.

Por su parte, el jefe de la cartera del Interior indicó que cada falsa alarma obliga a movilizar agentes, patrullas, equipos de emergencia y recursos públicos que podrían estar atendiendo una situación real.

"Seamos responsables todos y todas. No comparta ni reenvíe mensajes de este tipo porque puede traer consecuencias disciplinarias o más graves", expresó.

Finalmente, los funcionarios instaron a la ciudadanía en general a mantener las escuelas como lugares seguros para los niños, niñas y adolescentes.

Autoridades detectan propagación de reto y activan alertas

El Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil (PNC) emitieron el pasado martes un comunicado oficial en el que advirtieron sobre la circulación de mensajes alarmistas relacionados con el supuesto reto "Tiroteo Mañana" y anunciaron el inicio de investigaciones al respecto. También aseguraron que quienes estén detrás de estas acciones serán tratados como delincuentes.

Según las autoridades, estas amenazas han generado preocupación entre estudiantes, padres de familia y docentes. Ante ello, la PNC informó que las averiguaciones están a cargo de las unidades de inteligencia y del Departamento de Delitos Cibernéticos para identificar a los responsables de crear y difundir estas falsas alarmas.

"La difusión de este tipo de mensajes no constituye una broma, sino una acción que puede derivar en consecuencias legales", señala el comunicado. Las autoridades enfatizaron que estas prácticas afectan la salud emocional de los estudiantes, alteran la tranquilidad de las familias y pueden ser utilizadas como distractores por estructuras del crimen organizado.

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