 Sindicalistas conmemoran el Día del Trabajo con marcha
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Sindicalistas conmemoran el Día del Trabajo con marcha

La marcha por el Día del Trabajo lanza consignas en contra del aumento de precios al combustible y la canasta básica, entre otros.

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La marcha por el Día del Trabajo arrancó a las 8:30 de la mañana., Alex Meoño
La marcha por el Día del Trabajo arrancó a las 8:30 de la mañana. / FOTO: Alex Meoño

Miles de trabajadores se congregaron este viernes, 1 de mayo de 2026, frente al Monumento al Trabajo para realizar una marcha con dirección hacia el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala. Los integrantes del movimiento, en su mayoría sindicalistas, partieron de la zona 5, del sector también conocido como "El Muñecón".

La actividad se realiza para conmemorar el Día del Trabajo de este 1 de mayo de 2026 y en ella participan diferentes grupos de distintos lugares del país. Luis Armando López Cortez, secretario general de la Confederación Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), calculó que en la marcha participan unas 400 agrupaciones de varios departamentos.

Asimismo, López consideró que la marcha del Día del Trabajo de este año concentra a unas 25 mil personas. Entre las consignas principales, los integrantes de la actividad exigen respuestas por problemas como el alza a los combustibles, el alza al pasaje y el alza de precios de la canasta básica.

En referencia a los precios altos, el sindicalista indicó que "todo esto se ha desbaratado por la guerra que hay entre EE. UU. e Irán". López también hizo un llamado a los empresarios, indicando que "ya basta de abusos hacia la clase trabajadora".

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Recuerdan la lucha del Día del Trabajo

López recordó que este 1 de mayo también se conmemora la muerte de varios trabajadores cuando protestaban en Chicago, EE. UU., en demanda de una jornada laboral de ocho horas. "Hoy seguimos conmemorando y reivindicando ese tema de la brecha laboral, por un trabajo digno y una vida digna", expresó López.

"Solamente a través de la organización es como podemos hacer valer nuestros derechos en cada una de las empresas", aseguró el sindicalista al instar a los guatemaltecos a luchar por sus condiciones laborales.

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