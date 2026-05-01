 Previa de la tercera etapa de la Vuelta Bantrab 2026
Deportes

Descubre en qué lugar se celebrará la tercera etapa de la Vuelta Bantrab

Actualmente, el evento tiene como líder general al colombiano César Guavita.

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Pelotón de ciclistas de la Vuelta Bantrab 20226
Pelotón de ciclistas de la Vuelta Bantrab 20226 / FOTO: Alejandro Chet

Este viernes 1 de mayo, Día del Trabajado, se celebrará la tercera etapa de la quinta edición de la Vuelta Bantrab, la cual contará con un recorrido de 132 kilómetros: Circuito de 11 vueltas en la Autopista Los Altos Quetzaltenango, gasolinera Shell-MetroPlaza-Gran Carmel-Gasolinera Shell. El punto de salida está programado para las 10:00 horas GT.  

Quetzaltenango será testigo si el colombiano César Guavita, del Team Best PC de Ecuador, logra mantener el suéter de líder ganado ayer en San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos, durante una emotiva y vibrante segunda etapa de la Vuelta Bantrab 2026.

Para la jornada de este viernes, no habrá premios de montaña, solamente se disputarán tres metas volantes, la cuales estarán al cierre de la tercera, sexta y novena vuelta del circuito de la Autopista Los Altos, es decir, kilómetros 33, 66 y 99, respectivamente. 

La tercera etapa de la Vuelta Bantrab 2026 será dedicada a Hortencia Xicará, cliente de la institución bancaria que organiza el evento ciclístico.

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Altimetría de la tercera etapa de la Vuelta Bantrab 2026 - EU Digital

Una lucha que tiene cuatro segundos de diferencia

Recorrido los dos primeros días de competencia, el evento es acaparado por Colombia, ya que tiene a cinco ciclistas como protagonistas en la clasificación general individual. El mejor guatemalteco ocupa la sexta casilla y es Mardoqueo Vásquez del Hino-One-Suzuki, quien está a 19 segundos del líder.

El primer lugar de la general es para el colombiano César Guavita, quien participa para el conjunto ecuatoriano Team Best PC. Guavita suma en dos etapas un tiempo de 5:57:44 horas, y mantendrá una lucha interesante ante su compatriota Wilson Peña del Team Sistecrédito de Colombia, quien está solo a cuatro segundo de diferencia.

Los colombianos Yeison Pira (Hino-One-Suzuki de Guatemala), Sebastián Castaño (Team Sistecrédito de Colombia) y Yeison Reyes (Orgullo Paisa de Colombia) ocupan la tercera, cuarta y quinta casilla respectivamente, y la diferencia de segundos hacia el líder es de 6, 8 y 10 segundos, sucesivamente. 

Esta es la quinta edición de la Vuelta Bantrab, la cual tiene la participación de 16 equipos, entre nacionales e internacionales y contó con la participación al inicio de 96 ciclistas.

El colombiano César Guavita domina San Rafael Pie de la Cuesta

El ciclista del Team Best PC de Ecuador ganó la segunda etapa de la Vuelta Bantrab 2026 y es nuevo líder.

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