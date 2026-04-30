Resultados de la segunda etapa de la Vuelta Bantrab 2026

Con una temperatura que rondaba los 30 grados centígrados, este último día de abril los integrantes de la caravana multicolor que conforma la quinta edición de la Vuelta Bantrab 2026 salieron de San Felipe, Retalhuleu, hacia San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos, para darle vida a la segunda etapa, la cual contó con un recorrido de 119.3 kilómetros. A lo largo de la jornada de este jueves, se disputaron seis premios intermedios: Tres metas volantes y tres premios de montaña.
El pelotón de competidores debía cumplir con el siguiente recorrido: San Felipe-Retalhuleu-Coatepeque-Pajapita-Cruce de la Virgen-Catarina-El Rodeo-San Rafael Pie de la Cuesta. Los ojos en esta segunda largada de la Vuelta Bantrab 2026 se centraban en el colombiano Kevin Castillo, del Orgullo Paisa, quien salía con el suéter de líder y con el claro objetivo de mantenerlo durante la competencia.
Tras una exigente prueba, donde los competidores debieron luchar con el ardiente sol, el colombiano César Guavita, del Team Best PC de Ecuador, se llevó la segunda etapa con un tiempo no oficial de 3:12:49 horas, y con ello es el nuevo líder general de la competencia al desbancar a Castillo. Guavita acumula en dos etapas: 05:57:44 horas. El colombiano Wilson Peña, del Team Sistecrédito, está a cuatro segundos del nuevo líder.
Respecto a los premios intermedios, Guatemala ganó las tres metas volantes, con dos para Henry Sam y una para Esdras Morales. La montaña tuvo como protagonista al ecuatoriano Nixon Rosero (2) y al colombiano Sebastián Castaño (1).
Así fueron los primeros kilómetros
Superada la media hora de competencia, y cuando los ciclistas hacían su paso por Nuevo San Carlos, Retalhuleu, cuatro competidores eran los protagonistas al despegarse unos cuantos metros del pelotón principal: Esdras Morales (GUA), Nixon Rosero (ECU), Henry Sam (GUA) y Christopher Díaz (HON).
El primer premio intermedio fue para el ecuatoriano Nixon Rosero a inmediaciones del La Hulera, mojón 204, y fue un premio de montaña de 2da. categoría cuando se llevaban 30.4 kilómetros recorridos. A ese punto, el pelotón venía a 21 segundos de los fugados.
Henry Sam, el guatemalteco que estaba en el grupo de los cuatro fugados fue quien se quedó con la primera meta volante, la cual se ubicó en Las Victorias, kilómetro 39 de competencia.
A su paso por Coatepeque, Quetzaltenango, se mantenía firme el grupo de los cuatro fugados, pero el pelotón había descontado segundos valiosos, ya que pasó de los 40 a 30 segundos de diferencia.
Sam también ganó la segunda meta volante, la ubicada en la gasolinera Texaco del kilómetro 69 de recorrido, y en ese paso, el guatemalteco Henry Sam y el hondureño Christopher Díaz decidieron reducir paso para quedar con el pelotón y dejar en ese momento solamente al guatemalteco Esdras Morales y al ecuatoriano Nixon Rosero como hombres fugados.
En el tercer paso de meta volante, ubicado en la gasolinera Shell, kilómetro 88.3 de recorrido, Rosero respetó la estrategia de Guatemala y dejó a Morales libre para que ganara el paso de este premio intermedio antes de tomar la montaña final.
Triunfo para Colombia en Vuelta Bantrab 2026
Cuando se superaban las 2 horas y 20 minutos de competencia, y ya con los últimos premios de montaña a la vista, se acabó la fuga, pero kilómetros más adelante, Nixon Rosero sorprendió al meterle buen ritmo al ascenso a San Rafael Pie de la Cuesta, y se perfilaba como el favorito para ser el ganador de la segunda etapa.
Rosero sacaba en la recta final un minuto y 10 segundos quedándose así con el segundo premio de montaña (Iglesia Cerro Redondo, de segunda categoría -kilómetro 104.5), pero cuando faltaban 5 kilómetros para el final, perdió paso y fue absorbido por el grupo perseguidor.
A tres kilómetros del final, se disputó el tercer premio de montaña, el cual lo ganó el colombiano Sebastián Castaño, y, el segundo y tercer lugar también fueron colombianos, incluido Kevin Castillo, líder general de la competencia, quien logró descontar tiempo y entraba de nuevo a la lucha del liderato general.
El cierre fue sensacional en San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos, con un triunfo para el colombiano César Guavita, del Team Best PC de Ecuador, quien es el nuevo líder de la competencia.
? #VueltaBantrabEU?♂️ | Así fue el cierre de la segunda etapa de la Vuelta Bantrab 2026 en San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos, que ganó el colombiano César Guavita. ? Alejandro Chet.— Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) April 30, 2026
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Primera meta volante: Las Victorias (kilómetro 39)
- Henry Sam (GUA)
- Christopher Díaz (HON)
- Esdras Morales (GUA)
Segunda meta volante: Gasolinera Texaco (kilómetro 69)
- Henry Sam (GUA)
- Christopher Díaz (HON)
- Nixon Rosero (ECU)
Tercera meta volante: Gasolinera Shell (kilómetro 88.3)
- Esdras Morales (GUA)
- Nixon Rosero (ECU)
- Kevin Castillo (COL)
#VueltaBantrabEU?♂️ | Paso de los ciclistas en la Gasolinera Shell (kilómetro 88.3), donde Esdras Morales (GUA) terminó pasando primero en la tercera y última meta volante del día. ? Alejandro Chet.— Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) April 30, 2026
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Primer premio de montaña: La Hulera mojón 204, 2da. categoría (kilómetro 30.4)
- Nixon Rosero (ECU)
- Esdras Morales (GUA)
- Christopher Díaz (HON)
Segundo premio de montaña: Iglesia Cerro Redondo, 2da. categoría (kilómetro 104.5)
- Nixon Rosero (ECU)
- Edgar Torres (GUA)
- Sebastián Castaño (COL)
Tercer premio de montaña: Restaurante Donde Minches mojón 280, 2da. categoría (kilómetro 116.2)
- Sebastián Castaño (COL)
- Kevin Castillo (COL)
- Wilson Peña (COL)