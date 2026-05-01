Consuelo Porras recibe reconocimiento desde El Salvador

La Fiscal General, María Consuelo Porras, publicó un mensaje en sus redes sociales este viernes, 1 de mayo de 2026, en el que agradeció un reconocimiento que le fue entregado por su homólogo de El Salvador, Rodolfo Delgado. La funcionaria habló de la plaqueta que le entregaron, afirmando que la recibió "con profundo honor y responsabilidad".
Quiero expresar mi más sincero agradecimiento al Fiscal General de El Salvador, Rodolfo Delgado, por este importante reconocimiento", manifestó Porras.
"Valoro enormemente sus palabras y el respaldo a una labor que no es individual, sino el resultado del compromiso conjunto por fortalecer la justicia y el combate al crimen organizado en nuestra región", describió Consuelo Porras, por medio de sus canales oficiales.
La titular del Ministerio Público (MP) añadió que reitero su firme compromiso de "continuar trabajando con determinación, objetividad y en estrecha colaboración, para consolidar esfuerzos que garanticen la seguridad y el respeto al Estado de Derecho".
Mi gratitud y reconocimiento por este gesto que nos impulsa a seguir avanzando con mayor convicción. Seguimos fuertes y firmes", finalizó la jefa del MP.
En otras noticias: Sindicalistas conmemoran el Día del Trabajo con marcha
Continúa proceso de relevo en el MP
Consuelo Porras funge como jefa del MP y Fiscal General de la República de Guatemala en un segundo periodo, tras ser confirmada por el expresidente Alejandro Giammattei en 2022. Ella también ejerció el cargo tras ser nombrada para un primer periodo entre 2018 y 2022, cuando el expresidente Jimmy Morales la nombró el 17 de mayo de 2018.
Sin embargo, el proceso de relevo de funcionarios en esa institución continúa su marcha y en ese contexto, el presidente, Bernardo Arévalo, culminó el proceso de entrevistas de aspirantes el jueves pasado.
El listado de candidatos a suceder a Consuelo Porras está integrado por los profesionales Julio César Rivera Clavería, Néctor de León Ramírez, Beyla Xiomara Estrada Barrientos, Gabriel Estuardo García Luna, Carlos Alberto García Alavarado y César Augusto Ávila Aparicio.