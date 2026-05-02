Camión cisterna se accidenta en ruta Interamericana

Largas filas vehiculares afectan a los usuarios de la carretera Interamericana durante la tarde de este sábado, 2 de mayo de 2026, a causa de un accidente de camión cisterna en el kilómetro 70 de la ruta Interamericana, en un sector conocido como "recta de Patzicía". La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) reportó el siniestro y envió a varios de sus agentes para instalar señalización temporal y dirigir el tránsito.
Las autoridades describieron que en el lugar hubo una salida de pista del transporte pesado, bloqueando uno de los carriles con dirección hacia el occidente. Imágenes compartidas en video evidenciaron que el percance afecta el carril derecho de la referida vía.
Los cuerpos de rescate no reportaron personas heridas ni trasladadas a centros asistenciales tras este accidente de tránsito de la ruta Interamericana. Medios locales reportaron que unos metros antes, en el kilómetro 69.8 de la ruta Interamericana, se produjo otro incidente vial en el que estuvieron involucrados un carro tipo sedán y camión de menor tamaño.
En ese incidente tampoco se reportaron personas heridas, únicamente daños materiales en los vehículos que se accidentaron. Ambos automotores fueron retirados de la vía, para evitar más congestionamiento en la zona.
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Bomberos en la ruta Interamericana
Medios de Chimaltenango destacaron que las emergencias de esta mañana en ruta Interamericana fueron atendidas por la Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales. Paramédicos de esta institución llegaron hasta ambos accidentes y evaluaron a las personas que se vieron involucradas.
En el caso de la colisión entre el sedán y el camión liviano, los rescatistas atendieron a los choferes en la unidad AD-131. Sin embargo, no se reportó el traslado de los afectados hacia algún centro asistencial.
En reiteradas ocasiones, las autoridades han solicitado respetar el límite de velocidad en estos tramos carreteros del país. Asimismo, han pedido a los conductores revisar las condiciones mecánicas de sus automotores previo a salir a las rutas nacionales, para evitar accidentes de tránsito que resulten en lesiones, muertes o complicaciones en el tránsito.